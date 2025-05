Silvant kończy sezon

Pojedynkiem z SMS ZPRP II Kwidzyn piłkarze ręczni Silvantu zakończą sezon 2024/2025. Mecz rozegrany zostanie we wtorkowy wieczór (13 maja) w hali przy ul. Kościuszki.

Szczypiorniści Silvant Handball Elbląg dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zrealizowali przedsezonowy cel, jakim był awans do I ligi. Elblążanie okazali się najlepsi w II lidze w grupie 2, wygrali aż piętnaście na siedemnaście rozegranych meczów i stoją przed szansą odniesienia kolejnego zwycięstwa. Ostatnim rywalem drużyny Mikołaja Kupca i Damiana Malandy będzie SMS ZPRP II Kwidzyn. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali kwidzynian 27:22 i w meczu rewanżowym również nie powinni mieć problemów z wywalczeniem kompletu punktów. W związku z tym, że awans mają już „w kieszeni”, zapewne więcej czasu na parkiecie spędzą zawodnicy, którzy we wcześniejszych meczach grali mniej. Przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce rewelacyjnie między słupkami spisał się Kacper Wojciechowski, który obronił aż siedem rzutów karnych, a wcześniej rzadko widywaliśmy go w elbląskiej bramce.

- To ostatnia szansa, żeby zobaczyć nas na parkiecie w tym składzie osobowym, gdyż szykują się małe zmiany, ale będą one jedynie kosmetyczne. W przerwie meczu symbolicznie nagrodzimy medalami grupę U 13 z Energa MKS Truso - zapowiedział Adam Załuski.

Wtorkowy mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 19:30. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

