Silvant przygotowuje się do sezonu

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg wznowili treningi. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy ponownie zagra w II lidze. - Chcemy się cieszyć grą i wygrywać mecz za meczem - powiedział Adam Załuski. Zobacz zdjęcia z treningu.

Silvant poprzedni sezon zakończył na trzecim miejscu w tabeli i nie uzyskał awansu. Istniała jednak szansa, że jednak uda się zagrać w I lidze, gdyby Wybrzeże Gdańsk zrezygnowało z awansu. Niestety na grę elblążan w I lidze będziemy musieli jeszcze poczekać. Szczypiorniści Silvantu przygotowania do sezonu 2024/2025 rozpoczęli 5 sierpnia. W szerokiej kadrze pojawiło się kilku juniorów z MKS Truso, którzy trenowali u Grzegorza Czapli: rozgrywający Michał Lucyn, Damian Kwiatkowski, i Szymon Chodziński, bramkarz Kacper Wojciechowski, skrzydłowy Wojciech Wielesik i Łukasz Boenig. Z SMS Kwidzyn dołączy rozgrywający Kacper Wocial.

- W sierpniu trenujemy trzy razy w tygodniu, potem najprawdopodobniej wrócimy do dwóch treningów grupowych plus trzy indywidualne. W tym sezonie postaramy się o awans, jednak już bez takiej presji jaka była w zeszłym sezonie. Chcemy się cieszyć grą i wygrywać mecz za meczem. Będziemy posiłkować się juniorami, skład drużyny nieco się zmieni. Pożegnaliśmy się z Damianem Kurowskim, Normanem Robakiem, Michałem Błaszkiewiczem i Emilem Lewandowskim. Bramkarz Jacek Krawczyk będzie pełnił rolę już tylko fizjoterapeuty. Skład będzie szeroki, ale ilu nas będzie ostatecznie to jeszcze nie wiemy. Nie wiadomo czy wszyscy juniorzy będą chcieli na 100% grać w 2 lidze, bo może okazać się, że zderzą się ze ścianą i zrezygnują. W tym roku więcej na boisku zobaczymy trenera Mikołaja Kupca, który przygotowuje się z nami od pierwszego treningu. Dalej będzie nas też trenował Damian Malandy - powiedział rozgrywający Adam Załuski.

Niestety nie wszyscy zawodnicy są w pełni sił. Kajetan Lewandowski i Michał Ściesiński wznowią treningi we wrześniu, Mateusz Peret od drugiej rundy, Mateusz Bąkowski czeka na operacje prostownika palca.

Silvant w sezonie 2024/2025 rywalizować będzie z SMS ZPRP II Kwidzyn, SMS ZPRP III Kwidzyn, MKS Handball Czersk, SPR Wybrzeże II Gdańsk, SPR Wybrzeże III Gdańsk, BSMS Bartoszyce, MLKS Czarni Olecko, Alfa 99 Strzelno, KU AZS Politechnika Koszalińska Koszalin. Pierwsze mecz zostaną rozegrane w weekend 28-29 września.