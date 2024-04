Silvant walczy o awans

W sobotnie popołudnie (13 kwietnia) piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg rozegrają mecz, którego stawką może być awans do I ligi. Rywalem elblążan będzie Wybrzeże I Gdańsk, które w pierwszej rundzie pokonało nasz zespół.

Od początku sezonu Silvant zapowiadał, że ich celem jest awans do I ligi. Elblążanie krok po kroku zbliżają się do realizacji celu i są na pierwszym miejscu w tabeli. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca rozegrali do tej pory czternaście meczów i zgromadzili 36 punktów. Tuż za nimi, z oczkiem mniej, jest SMS ZPRP II Kwidzyn. 33 punkty i tyle samo rozegranych meczów co Silvant ma najbliższy rywal elblążan. SPR Wybrzeże I Gdańsk to aktualni mistrzowie Polski juniorów, którzy pokazali swoje umiejętności pokonując naszą drużynę w pierwszej rundzie 36:30. Nie trzeba podkreślać jak ważny dla naszej drużyny jest to mecz. W przypadku porażki, elblążanie najprawdopodobniej pożegnają się z awansem do I ligi.

- Wiemy, że będzie to najtrudniejszy mecz sezonu - powiedział Adam Załuski. - Biorąc pod uwagę to, że Wybrzeże niedawno zdobyło złoty medal mistrzostw Polski juniorów, to zakładamy że przyjadą do nas mocno zmotywowani. Pierwszy mecz pokazał, że mają ku temu predyspozycje. Wtedy zaskoczyli nas bardzo szybkim kontratakiem, nawet po straconej bramce. W tym tygodniu skupialiśmy się na grze po rzuconej bramce, na szybkiej organizacji obrony. Wiemy, że na pewno będą dużo biegać, żeby nas zabiegać. My jednak będziemy mieć szesnastu zawodników, będzie rotacja i na pewno każdy da z siebie wszystko. Kluczem do sukcesu będzie jak zwykle dobra i żelazna obrona. Idziemy po zwycięstwo i awans - podkreślił rozgrywający Silvantu.

Silvant trenuje niemal w optymalnym składzie. Niedawno do drużyny dołączyli juniorzy Truso, którzy pomagają w treningach. Poza składem jest Mateusz Bąkowski, który doznał kontuzji dłoni i Mateusz Peret, który niedawno przeszedł zabieg rekonstrukcji więzadeł. Mecz z Wybrzeżem rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki w sobotę (13 kwietnia) o godz. 17. Wstęp wolny. Drużyna zaprasza kibiców już od 14:30. Pod halą odbędzie się festyn, na którym dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z różnego rodzaju gier i zabaw.