Silvant wraca z Olsztyna bez punktów

Zawodnicy Silvant Handball Elbląg w meczu 4. serii I ligi mężczyzn przegrali w Olsztynie z tamtejszą Warmią 30:39.

Elblążanie jechali do Olsztyna z nadzieją powrotu na zwycięską ścieżkę, po tym jak w poprzedniej kolejce przegrali przed własną publicznością z Mazurem Sierpc. Była to pierwsza porażka naszej drużyny w sezonie,wcześniej udało się wygrać dwukrotnie i zgarnąć pięć punktów. Z kolei Warmia sezon rozpoczęła od porażki, potem odniosła dwa zwycięstwa i w starciu z Silvantem chciała przedłużyć serię.

Wynik spotkania w Olsztynie otworzył Karol Radecki, potem trafił Michał Ściesiński, a gdy piłkę w siatce umieścił Adam Nowakowski, nasza drużyna prowadziła 3:1. Minutę później gospodarz wyrównał i od tego czasu gra toczyła się bramka za bramkę i wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis. W 14. minucie było 9:9. Niestety w kolejnych akcjach na parkiecie dominowali gospodarze, którzy rzucili cztery bramki z rzędu i o przerwę poprosił trener Mikołaj Kupiec. Po wznowieniu Elblążanie poprawili skuteczność, a po dwóch trafieniach Mateusza Pereta, zmniejszyli straty do dwóch bramek. W kolejnych akcjach znów lepiej prezentowali się Olsztynianie, notując trzybramkową serię. Do przerwy gospodarze odskoczyli na sześć goli, zespoły udały się do szatni przy wyniku 21:15.

Po zmianie stron zawodnicy Silvantu ruszyli do odrabiania strat, dwa ruty karne wykorzystał Adam Nowakowski, gola zdobyła też Damian Kwiatkowski oraz Michał Ściesiński i było 23:19. W kolejnych akcjach częściej piłkę w siatce umieszczali szczypiorniści Warmii i odskoczyli na osiem trafień (29:21). Elblążanie zanotowali kolejny zryw i do 49. minuty odrobili kilka bramek. Przewaga miejscowych nadal jednak była dość wysoka, a w ostatniej części meczu jeszcze została powiększona. Olsztynianie byli skuteczni w ataku i wygrali ten pojedynek 39:30.

Energa Warmia Olsztyn - Silvant Handball Elbląg 39:30 (21:15)

Silvant: Plak, Wojciechowski, Rybiński - Peret 8, Ściesiński 7, Gębala 4, Nowakowski 4, Łucyn 3, Kwiatkowski 2, Radecki 1, Solecki 1, Chodziński Sz., Wocial, Heyda, Stańczuk, Chodziński S.

Elblążanie kolejny mecz zagrają 11 października przed własną publicznością z Wybrzeżem Gdańsk.