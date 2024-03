Silvant znów gromi

Zawodnicy Silvant Handball Elbląg odnieśli dziesiąte zwycięstwo w sezonie. Tym razem elblążanie pokonali w Olecku miejscowych Czarnych 44:27.

Silvant był zdecydowanym faworytem w starciu z MLKS Czarni Olecko. W drużynie rywala grają młodzi zawodnicy, którzy ogrywają się na parkietach II-ligowych. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali ich 40:22 i w meczu rewanżowym również odnieśli imponujące zwycięstwo.

Dość niespodziewanie to Czarni objęli prowadzenie 2:0. Przyjezdni szybko jednak poukładali swoją grę, atak wykończył Kajetan Laskowski, rzut obronił Mateusz Plak, a do wyrównania doprowadził Michał Ściesiński. Chwilę później było 3:3 i od tego czasu na parkiecie dominowali zawodnicy Silvantu. Elblążanie grali bardzo dobrze w obronie, raz za razem przeprowadzali kontrataki i w 10. minucie prowadzili 9:3. Rywale wykorzystali rzut karny, jednak zaraz nastąpiła kolejna seria przyjezdnych. Czarno mieli duże problemy z przebiciem się przez defensywę przeciwnika i zanotowali mnóstwo strat. W 16. minucie tablica wyników wskazywała 6:16. Gdy przewaga piłkarzy Silvantu urosła do dwunastu bramek, ich gra nieco się rozluźniła i miejscowi zdołali, po raz pierwszy w tym meczu, zdobyć cztery trafienia z rzędu. Ostatnie minuty pierwszej połowy były dość wyrównane i zespoły zeszły do szatni przy wyniku 14:23.

Po zmianie stron na parkiecie znów lepiej prezentowali się przyjezdni, jednak i oni nie uniknęli błędów. W 36. minucie było 15:27. Elblążanie zaczęli grać nieco więcej z kołowym Mikołajem Soleckim, który w ciągu kilku minut zdobył trzy bramki. Od 39. minuty, przez dziesięć kolejnych minut, znów parkiet należał do podopiecznych Damiana Malandy i Mikołaja Kupca. Ich zawodnicy rzucili aż dziesięć bramek przy zaledwie dwóch Czarnych i przewaga wynosiła już osiemnaście goli. Piłkarze z Olecka próbowali nieco podreperować dorobek strzelecki, jednak mimo tak wysokiej przewagi, elblążanie nie odpuszczali. Ostatnie minuty spotkania to gra praktycznie bramka za bramkę. Mecz zakończył się wynikiem 27:44.

MLKS Czarni Olecko - Silvant Handball Elbląg 27:44 (14:23)

Silvant: Plak M., Szaro - Ściesiński 7, Sparzak 5, Solecki 5, Nowakowski 4, Załuski 4, Heyda 3, Laskowski 3, Stańczuk 3, Lewandowski 2, Błaszkiewicz 2, Plak P. 2, Bąkowski 2, Kurowski 1, Robak 1.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają na wyjeździe 9 marca z MKS Krajna Nakło.