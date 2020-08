Siódmy tydzień Wakacji z MOSiR-em

Z myślą o osobach, które lato spędzają w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował atrakcyjny program: Wakacje z MOSiR-em. W najbliższym tygodniu czekają nas m.in. dwa turnieje – siatkówki plażowej i koszykówki ulicznej.

Przed nami kolejny, już siódmy tydzień letnich atrakcji, które organizowane są ramach Wakacji z MOSiR-em. Od poniedziałku do piątku działają dwie strefy gier i zabaw, które bardzo chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież. Na Torze Kalbar odbywają się cykliczne zajęcia, a w Bażantarni – treningi biegowe z TeamKaraś.

- Druga połowa wakacji zapowiada się równie interesująco – mówi Natalia Szrama specjalista ds. marketingu i reklamy w MOSiRze. – Dla miłośników siatkówki plażowej i koszykówki ulicznej przygotowujemy w tym tygodniu turnieje. Od poniedziałku do piątku działają dwie strefy gier i zabaw, a Tor Kalbar wraz z boiskami czynny jest codziennie. Tutaj odbywają się cykliczne zajęcia – nauki jazdy z UKS Szóstka oraz ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie. Warto dodać, że udział we wszystkich wakacyjnych atrakcjach jest bezpłatny.

A co czeka nas w najbliższym tygodniu od 10 do 16 sierpnia?

PONIEDZIAŁEK 10.08

- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18 – Tor Kalbar

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

ŚRODA 12.08

- Streetball – turniej koszykówki ulicznej od 16 do 19 – boiska wewnątrz Toru Kalbar

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

CZWARTEK 13.08

- zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17

PIĄTEK 14.08

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

NIEDZIELA 16.08

- Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Plażowej Piłce Siatkowej od 9 do 17 – boisko przy Tawernie Tortuga

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Dwie strefy gier i zabaw:

- w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe, nowość – stół do teqball) – od godz. 9 do 12

- na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

TOR KALBAR

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR. Wszystkie wakacyjne wydarzenia i zajęcia są bezpłatne.