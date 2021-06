Skate Park Show już w środę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich fanów hulajnóg i deskorolek na wyjątkową imprezę. W środę (30 czerwca) w skate parku przy ul. Mickiewicza swoje umiejętności zaprezentują profesjonalni zawodnicy, którzy poprowadzą również warsztaty jazdy.

Wakacje właśnie się zaczęły, zatem program imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu ruszył pełną parą. Jednym z najciekawszych wydarzeń będzie widowisko dla dzieci i młodzieży na skate parku przy ul. Mickiewicza, zatem na nudę czasu nie będzie. W środę, 30 czerwca o godz. 18 rozpoczną się pokazy i wspólny trening z jednymi z najlepszych skaterów w kraju - Olafem Żołną i Damianem Chrobotem. A kim są nasi goście? Damian Chrobot pierwsze kroki na deskorolce stawiał w 2012 roku. Od 2014 roku, do chwili obecnej, jest instruktorem w Extreme City. Jest członkiem europejskiego teamu Skatepro, a także jeździ dla takich firm jak Apostrof, Soxstory, Malita, Mrlemmo czy Oglabsgenetics. Od 2018 roku jest trenerem klubu deskorolkowego Skateroom. W 2019 roku wygrał „dziką kartę” i startował w finale mistrzostw Polski.

Olaf Żołna to jeden z najlepszych zawodników jeżdżących na hulajnodze w naszym kraju. Jest team riderem europejskich drużyn Skatepro czy Abovescooters. Posiada na koncie między innymi: 1 miejsce na Radom JAM 2018, 1 miejsce na Caste CUP Iwiczna, 1 miejsce Susz Park Party vol. 4 oraz 17 miejsce UrbanWorldSeries Barcelona 2020. Od 2014 roku jest instruktorem. W niedawnych eliminacjach mistrzostw Polski w Dąbrowie Górniczej zajął pierwsze miejsce. Jest członkiem komisji Polish Scoot Commission. Podczas imprezy odbędą się zajęcia z dwoma instruktorami, którzy podzielą chętnych na trzy grupy, zgodnie z ich umiejętnościami. Każdy uczestnik będzie mógł poznać tajniki jazdy na hulajnodze i deskorolce oraz pojeździć w towarzystwie trenerów. Wszystko to będzie okraszone klimatyczną muzyką i efektowną scenografią. Skate Park Show rozpocznie się o godzinie 18:00 i trwać będzie do 21:30. Aby wziąć udział w zabawie należy zaopatrzyć się we własną hulajnogę lub deskorolkę oraz kask sztywny. Udział w imprezie będzie bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona – na terenie, który będzie ogrodzony, może przebywać jednocześnie do 250 osób. Sponsorem Skate Park Show jest WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy.

Informacje o pozostałych atrakcjach zaplanowanych na czas wakacji znajdują się na stronie MOSiR.