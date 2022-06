Skate Park Show na hulajnodze

Wakacje już za chwilę, zatem warto wykorzystać ten wolny czas na aktywność sportową i rekreacyjną. MOSiR w Elblągu zaprasza więc wszystkich fanów jazdy na hulajnodze na Skate Park przy ul. Mickiewicza. W środę, 29 czerwca, o 18 wystartuje kolejna impreza i warsztaty dla fanów jeżdżenia po rampach.

Skate Park Show to wydarzenie, które szczególnie jest skierowane do dzieci i młodzieży. W naszym mieście jest wielu młodych amatorów hulajnóg. Będą oni mogli wziąć udział w warsztatach prawidłowej jazdy po przeszkodach, poprawić swoje umiejętności oraz rywalizować w licznych konkursach. To wszystko będzie się działo przy udziale specjalnych gości.

W roli głównej będzie Olaf Żołna, wraz ze swoją ekipą. Olaf przedstawiał już swoje umiejętności na elbląskim Skate Parku i wszyscy mogli podziwiać jego niesamowite popisy oraz słuchać jego rad. Jest to bowiem utalentowany i doświadczony, mimo młodego wieku, promotor jazdy na hulajnodze i sportów ekstremalnych. Na co dzień związanym ze śląską sceną hulajnogową. Na swoim koncie posiada starty w międzynarodowych zawodach oraz streetjamach. Specjalizuje się w jeździe „streetowej” chociaż żadne kąty nie są mu obce! Na co dzień jest instruktorem, który świetnie radzi sobie z przekazywaniem wiedzy i zasad bezpiecznej jazdy.

Podczas imprezy każdy, kto uwielbia jeździć na hulajnodze, będzie mógł osobiście porozmawiać i trenować z naszym instruktorem i jego przyjaciółmi. Możliwy będzie podział na grupy, aby sprawnie przeprowadzić pokazy.

Start show odbędzie się o godzinie 18 i planowo będzie trwać do 21. Aby wziąć udział w zabawie należy zaopatrzyć się we własną hulajnogę oraz kask sztywny. Udział w imprezie będzie bezpłatny.