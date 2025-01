Skorzystaj z darmowych zajęć Aqua Fitness i Aqua Senior

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywności fizycznej w wodzie w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”! To doskonała okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, korzystając z bezpłatnych zajęć w Krytej Pływalni.

Zajęcia w wodzie to świetny sposób na poprawę kondycji fizycznej bez ryzyka nadmiernego obciążenia stawów. Woda wspomaga pracę mięśni, zapewniając jednocześnie ich relaks i regenerację. Regularne uczestnictwo w przynosi liczne korzyści, takie jak wzmocnienie mięśni, poprawa elastyczności oraz ogólna poprawa kondycji sercowo-naczyniowej. Dzięki temu są to idealne formy aktywności, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

W bezpłatnym tygodniu "Aktywuj się z MOSiR-em" oferujemy dwie formy zajęć w wodzie:

Aqua Fitness Basic – zajęcia ogólnorozwojowe, które odbywają się w środę i piątek o godzinie 20:00 w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. To idealna opcja dla osób, które pragną poprawić swoją kondycję, spalić kalorie, a przy tym dobrze się bawić. Aqua Fitness łączy elementy aerobiku, wzmacniania mięśni oraz rozciągania – wszystko w rytm muzyki!

Aqua Senior – specjalnie dostosowane zajęcia dla osób starszych, które odbywają się w soboty o godzinie 11:00 i 12:00, również w Krytej Pływalni. Zajęcia te pomagają w utrzymaniu sprawności fizycznej, poprawiają koordynację oraz elastyczność stawów. Aqua Senior to także doskonała forma relaksu, która sprzyja dobremu samopoczuciu i redukcji stresu.

Zachęcamy także do skorzystania z innych, bezpłatnych zajęć, które odbywają się do 11 stycznia w Krytej Pływalni oraz Lodowisku Helena. To świetna okazja, aby wypróbować nowe formy. Harmonogram znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.