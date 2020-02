Dobra zabawa przy akompaniamencie okrzyków radości po strzelonych golach - tak w skrócie będzie wyglądać kolejna edycja Skrzata Cup, który odbędzie się w sobotę, 22 lutego, w hali przy al. Grunwaldzkiej.

Turniej stał się już imprezą cykliczną organizowaną przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej wraz z klubami gospodarzami. Należy pamiętać, że zawody są skierowane do najmłodszych adeptów piłki nożnej - dzieci z roczników 2013, 2014 i młodszych. Olimpia Elbląg, podobnie jak w listopadzie 2019 r., ponownie stanie się organizatorem zabawy.

- Dzieci muszą grać jak najwięcej. Po to przychodzą do klubów, bo chcą być jak Lewandowski, chcą grać tak jak on. Dlatego inicjatywa Skrzat Cup jest jak najbardziej trafna, skierowana do maluchów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i oswajają się z całą otoczką, dopingiem, rywalizacją. Aspekty należy wdrażać od najmłodszych lat. - poinformował trener Olimpii Tomasz Sambor.

Podobnie jak w ostatnim turnieju, placem gry będą trzy boiska w poprzek hali oddzielone tak, aby piłka nie przelatywała po ziemi z boiska na boisko. W roczniku 2013 wystąpi osiem drużyn: dwa zespoły Olimpii Elbląg oraz Concordii Elbląg, także El-Futbol Elbląg, Młody Piłkarz Morąg, AP Ostróda i Zatoka Braniewo. W roczniku 2014 zagra sześć ekip: El-Futbol Elbląg, Concordia Elbląg i po dwie drużyny Olimpii Elbląg oraz AP Polonii 2018 Pasłęk.

- Piłka w hali uczy wszystkiego: szybkości, decyzji, techniki indywidualnej, gry kombinacyjnej i tak można długo wymieniać. Odmiana futbolu idealna jako urozmaicenie treningu na dużym boisku - dodał trener Sambor.

Jak zawsze w trakcie zawodów nie będzie prowadzona punktacja za wyniki meczów, ani klasyfikacje bramek. Zwycięzcą będą wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają medale i dyplomy. W tym wieku statystyki nie są najważniejsze.

Skrzat Cup 2020 odbędzie się w sobotę, 22 lutego, o godz. 9:30.

