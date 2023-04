Śmigaj, graj i baw się na Kalbarze

Wyobraź sobie miejsce, gdzie na świeżym powietrzu możesz mile spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, korzystając za darmo z długiego na 333 metry toru oraz wielofunkcyjnych boisk. Właśnie te walory posiada Tor Kalbar, wewnątrz którego zagramy w gry zespołowe oraz pojeździmy na rolkach, wrotkach, rowerkach biegowych czy hulajnogach.

Wraz z nadejściem wiosny, rozpoczęliśmy sezon na bardzo lubianym przez mieszkańców Torze Kalbar. Jest to popularne miejsce spotkań rodzin, dzieci, nastolatków, grup przyjaciół, pasjonatów sportu oraz osób szukających odskoczni od codzienności. Każdy, kto pojawi się na miejscu, może znaleźć coś dla siebie i aktywnie spędzić czas korzystając z darmowych atrakcji.

Na odwiedzających obiekt przy ul. Agrykola czekają nie tylko boiska do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej, ale także posiadający gładką nawierzchnię tor, z którego skorzystać mogą rolkarze, wrotkarze oraz najmłodsi pasjonaci rowerków biegowych i hulajnóg. To wy decydujecie, jak chcecie spędzić czas, a my staramy się stworzyć do tego jak najlepsze warunki.

Jedyną atrakcją wymagającą opłaty są korty tenisowe, które należy uprzednio rezerwować pod numerem tel. 537 443 376. Więcej szczegółów na stronie mosir.elblag.eu.

Tor Kalbar czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00 oraz w weekendy od 9:00 do 19:00. Szczegółowy harmonogram otwarcia obiektu znajduje się tutaj.

Inny wariant rekreacji

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, to miejsce wyjątkowe, z uwagi na mnogość możliwości spędzenia wolnego czasu. Poszukujący relaksu odnajdą go w saunach oraz rozmaitych narzędziach do hydromasażu, a osoby chcące popływać skorzystają z nowoczesnego basenu sportowego. To także miejsce, gdzie można wybrać się wspólnie z dziećmi i miło spędzić czas na wodnym placu zabaw, gdzie na najmłodszych czekają wodne armatki, zjeżdżalnie, zabawki i wiele innych. Zapraszamy codziennie od 6:00 do 22:00.