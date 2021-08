Smocze łodzie na rzece. Wystartuj w ekipie portEl.pl!

Po raz dziewiąty na rzece Elbląg odbędą się wyścigi smoczych łodzi. Poczuj smak tej rywalizacji i spróbuj sił w tym drużynowym sporcie. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Impreza odbędzie się 28 sierpnia (sobota) podczas Elbląskiego Święta Chleba. Swoją ekipę złożoną z Czytelników i pracowników redakcji wystawi także Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z atrakcji tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Rywalizacja wioślarzy została zaplanowana na 28 sierpnia (sobota). Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych. Udział w zawodach jest bezpłatny - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Załogi mogą liczyć maksymalnie do 18 osób pełnoletnich plus dobosz. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn może być dowolna. Zgłoszenia należy wysyłać pod adres mailowy dspir@umelblag.pl lub dokonywać telefonicznie pod nr 55 239-34-44 do 25 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy i regulamin zawodów dostępny jest również na www.elblag.eu.

Rywalizacja smoczych łodzi będzie się toczyła na rzece Elbląg pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Początek zawodów o godz. 11, a zakończenie planowane jest około godz. 15.30. Dla najlepszych trzech ekip przewidziano puchary prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego i medale, dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnią organizatorzy. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem będzie czuwał sternik zapewniony przez organizatorów.

red. na podst. inf. UM Elbląg

Od redakcji: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl również wystartuje w wyścigu smoczych łodzi. Zapraszamy Czytelników do udziału we wspólnej zabawie. Gwarantujemy miłą atmosferę, sportowe emocje i upominek dla każdego uczestnika. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem redakcja@portEl.pl do 22 sierpnia. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła "smocze łodzie", a w treści maila o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi nam kontakt.