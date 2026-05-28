Sobotnie koncerty przed Piekarczykiem

14 czerwca na linii startu ustawią się zawodnicy Biegu Piekarczyka. Dzień przed, czyli w sobotę 13 czerwca, zapraszamy zarówno biegaczy, jak i mieszkańców na Plac Jagiellończyka do skorzystania z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez MOSiR. W planach m.in. sety Dj-ów i strefa foodtruck.

Tegoroczna odsłona Biegu Piekarczyka została zaprojektowana tak, aby atmosfera trwała od soboty, aż do niedzielnego finiszu ostatnich zawodników. Organizatorzy stawiają nie tylko na sportową rywalizację, ale przede wszystkim na stworzenie przestrzeni, dla biegaczy, ich rodzin oraz kibiców. W sobotę będzie można wybrać się ze znajomymi, wymienić ostatnie doświadczenia i wskazówki przed biegiem oraz posłuchać dobrej muzyki. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 16:00 wraz z otwarciem strefy gastronomicznej, strefy dmuchańców i sceny muzycznej. Za konsolą pojawią się Dj Venturi, Dj DMCKosa oraz Dj Fafaq.

Sobota — 13 czerwca

— od 16:00 — strefa gastronomiczna, dmuchańce dla najmłodszych i relaksu

— 17:00 — DJ set: Venturi

— 19:00 — DJ set: DMCKosa

— 20:30 — DJ set: Fafaq

Niedziela — 14 czerwca

Niedziela tradycyjnie należeć będzie do biegaczy. O 10:00 wystartuje bieg główny na dystansach 5 i 10 kilometrów. Po ceremonii dekoracji odbędzie się loteria fantowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Następnie wydarzenie przejmą najmłodsi uczestnicy. Mini Bieg Piekarczyka z roku na rok rośnie w siłę. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo pod względem frekwencji.

— 10:00 - start biegu na 5 i 10 km

— 11:45 - ceremonia wręczenia nagród

— 12:00 - loteria fantowa

— 12:35 - start biegów dziecięcych

Zapisy na XVII w dalszym ciągu trwają. Do 31 maja można zamówić koszulkę biegową, a do 10 czerwca zapisy na bieg. Szczegóły na stronie elektronicznezapisy.pl.

Przez dwa czerwcowe dni Plac Jagiellończyka stanie się miejscem, do którego będzie ciągnęło całe miasto. Najpierw dla muzyki, a chwilę później dla sportowych emocji, które są znakiem rozpoznawczym Biegu Piekarczyka. Sobotnie koncerty będą idealnym momentem, żeby choć trochę odsunąć od siebie przedstartowy stres. W niedziele pozostaje już tylko stanąć na starcie lub kibicować i chłonąć sportową atmosferę.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda