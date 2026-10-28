SP 21 wygrywa mini piłkę ręczną
W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, wręczono medale w mini piłce ręcznej chłopców. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VI i młodszych okazała się Szkoła Podstawowa nr 21.
W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza finałowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:
Klasyfikacja finałowa chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 21
2. Szkoła Podstawowa nr 11
3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.