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SP 21 wygrywa mini piłkę ręczną

 Elbląg, MOS
MOS

W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, wręczono medale w mini piłce ręcznej chłopców. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VI i młodszych okazała się Szkoła Podstawowa nr 21.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza finałowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:

Klasyfikacja finałowa chłopców:

1. Szkoła Podstawowa nr 21

2. Szkoła Podstawowa nr 11

3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

 

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Drogi MOS-ie! Czy naprawdę to taki wielki wysiłek podać imiona i nazwiska zawodników, a przede wszystkim trenera?!!!
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    Janusz S.(2026-10-28)
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