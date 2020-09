Spal tkankę tłuszczową i wzmocnij mięśnie

Jeśli chcesz poczuć się lepiej, wzmocnić mięśnie i kondycję, a do tego spalić tkankę tłuszczową – przyjdź na zajęcia Turbo Spalanie, które odbywają się w każdą środę i piątek o 19 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em.

Aktywny sposób spędzania czasu to nie tylko moda, której podporządkowują się młodzi ludzie. To przede wszystkim dbanie o zdrowie i kondycję, a także o dobre samopoczucie i trochę lepszy wygląd. Można to osiągnąć dzięki zajęciom Aktywuj się z MOSiR-em, które odbywają się m.in. w sali fitness krytego lodowiska przy ul. Karowej. Przygotowane są one w taki sposób, żeby zarówno początkujący, jak i osoby, które trenują już jakiś czas, mogły korzystać z treningów, więc w każdej chwili można dołączyć do grup.

Turbo Spalanie oparte jest na zasadach Tabaty, która opracowana jest na podstawie treningu interwałowego. Łączy się tu ćwiczenia w taki sposób, aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Trening ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne jeszcze intensywniejsze serie.

– Jedno ćwiczenie trwa 20 sekund. W tym czasie robimy tyle powtórzeń, ile tylko jesteśmy w stanie zrobić. Potem 10 sekund odpoczywamy. Wykonujemy 8 takich serii w ciągu 4 minut – mówi Anna Woronowicz, instruktor Turbo Spalania w elbląskim MOSiRze. – Prowadzi to do maksymalnej stymulacji mięśni całego ciała oraz do silnego pobudzenia spalania tkanki tłuszczowej.

Dzięki Tabacie uzyskuje się szereg korzyści: smukła sylwetka, wzmocnienie ciała, wyrzeźbienie mięśni, spalanie tkanki tłuszczowej w czasie treningu, jak i jeszcze przez długi czas po jego zakończeniu. Regularne ćwiczenia wpłyną na poprawę wyglądu, ale również pomogą zwiększyć zdolność organizmu do wykonywania cięższej pracy przy niższych nakładach wysiłku. Najważniejszy jest tutaj dobór ćwiczenia, które angażuje jak najwięcej mięśni naszego ciała.

Zajęcia Turbo Spalania odbywają się w środy i w piątki o godz. 19.00 w sali fitness w budynku Krytego Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Jednorazowy koszt udziału w zajęciach to 13 zł, płatne w kasie lodowiska tuż przed ćwiczeniami. Honorowane są karty Multisport.

W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em organizowane są różnorodne zajęcia. Oprócz Turbo Spalania można skorzystać z: Jogi, Zumby, Aqua Fitness i Aerobiku w wodzie dla Seniorów. Więcej informacji o zajęciach znajduje się stronie mosir.elblag.eu w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.