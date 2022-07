Spędź kolejny tydzień wakacji z MOSiR-em

Minął pierwszy tydzień Wakacji z MOSiR-em, podczas którego zaproponowaliśmy wszystkim zainteresowanym rozmaity program atrakcji utrzymany w tematyce sportowo-rekreacyjnej. Zobacz na zdjęciach, jak aktywnie spędziliśmy ostatnie dni, a także co mamy do zaproponowania w najbliższym czasie.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (28.06)

W czwartkowe popołudnie wyruszyliśmy w stronę Wyspy Nowakowskiej, zwiedzając malowniczą trasę nad Nogatem i Cieplicówką. Wspólnie przejechaliśmy 33 kilometry, a całą wyprawę zwieńczyliśmy lodami w kawiarni „Przystań” Grupy Wodnej, ufundowanymi przez Gminę Elbląg.

Skate Park Show (29.06)

Była to dopiero druga edycja warsztatów jazdy na hulajnodze, a my już wiemy, że za rok odbędzie się kolejna. Oprócz nauki trików, uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, których zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez MOSiR i firmę WAITW – sponsora wydarzenia. Całą imprezę zakończył pokaz naszych gości specjalnych - Olafa Żołny oraz Filipa Lorenca, a więc jednych z najlepszych riderów w kraju.

Biegi na orientację (02.07)

W sobotę odbyła się rodzinna zabawa w Parku Kajki, na którą zapraszaliśmy wspólnie z Elbląskim Klubem Orienteeringu EKO GRYF. Kilkadziesiąt osób szukało razem z nami ukrytych na terenie parku punktów, a wyznaczona trasa przypadła do gustu rodzinom z dziećmi.

Wycieczka kajakowa po rzece Elbląg (03.07)

Za nami pierwsza z czterech zaplanowanych wycieczek kajakowych w ramach Wakacji z MOSiR-em. Prowadzeni przez przewodnika PTTK spędziliśmy na rzece dwie godziny, zwiedzając elbląski port i dopływając do rozwidlenia rzeki na kanał Jagielloński. Dopisała nam nie tylko pogoda, ale także frekwencja.

Turniej piłki nożnej 6x6 (03.07)

Tydzień imprez zakończył piłkarski turniej organizowany na terenie Kompleksu Boisk Sportowych przy ul. Skrzydlatej. Doświadczyliśmy tam prawdziwych, sportowych emocji, które wspólnie budowało łącznie blisko 100 zawodników. W meczu finałowym najlepsza okazała się ekipa Sparty Baraki, która pokonała ekipę IWO, zaś trzecie miejsce zajął ASFALT.

Terminarz najbliższych imprez:

05.07 - 17:00 - Spacery z leśnikiem (Bażantarnia)

Spacery z leśnikiem to impreza, podczas której będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiego spaceru szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. Zbiórka we wtorek o godz. 17 przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg.

06.07 - 17:00 - Turniej siatkówki 3x3 (Tor KALBAR)

Późnym popołudniem na terenie toru odbędzie się małe święto siatkówki. W turnieju 3-osobowych drużyn może wziąć udział każdy, a zapisy będą prowadzone na miejscu w biurze zawodów w środę od godz. 16.30.

07.07 - 10:00 - I Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego (HSW)

Tym razem spotkamy się w Hali Sportowo-Widowiskowej i złapiemy za rakietki. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w turnieju, który organizujemy wspólnie z Elbląskim Klubem Sportowym „Mlexer”. Zapisy w sali tenisa stołowego w HSW w czwartek przed rozpoczęciem turnieju.

07.07 - 17:00 - Zajęcia z podstaw techniki survivalu (Bażantarnia)

Podczas dwugodzinnych zajęć, prowadzonych przez certyfikowanego instruktora sztuki przetrwania, nauczymy się podstawowych technik survivalu tj. rozniecania ognia za pomocą krzesiwa i innych umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. Spotykamy się w czwartek przy Muszli Koncertowej o godz. 17.

10.07 - 12:00 - Spacery na orientację po Starym Mieście (Stare Miasto)

A na deser gratka dla poszukiwaczy. W niedzielę na terenie Starego Miasta, przy użyciu mapy, trzeba będzie odnaleźć punkty, za którymi skryte będą zagadki. Będzie to ciekawa inicjatywa skierowana nie tylko dla rodzin z dziećmi.

Strefa gier i zabaw dla dzieci (Lodowisko HELENA)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku HELENA. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Tor KALBAR

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg

Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) o 18:30 grupa Team Karaś Elbląg towarzyszy nam podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Zajęcia na rolkach z Wikingami

Wspólnie z UKS Wikingowie rozpoczynamy cykl zajęć na torze KALBAR. Nauczycie się tam m.in. jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania będą odbywały się w czwartki o godzinie 17:00.

Bierzcie udział w wydarzeniach i spędzajcie Wakacje z MOSiR-em! Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.