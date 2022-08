Spędź weekend wspólnie z MOSiR-em

Nie masz pomysłu na weekend? Na pomoc przychodzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, który oferuje wszystkim mieszkańcom kilka ciekawych, darmowych propozycji na aktywnie spędzony czas. Zobacz, co czeka nas w najbliższych dniach.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (piątek, 18:30)

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania w terenie do wzięcia udziału w treningach z grupą Team Karaś. Spotkanie rozpoczynamy od zbiórki przy muszli koncertowej w Bażantarni i wspólnie ruszamy w jej głąb. Treningi są bezpłatne i odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).

Kalbar na okrągło (sobota, 11:00)

Tor Kalbar opanują hulajnogi, rowerki biegowe oraz rolki. W wielkim wyścigu wezmą udział nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli. Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały pamiątkowe medale, a stający na podium otrzymają dodatkową niespodziankę. Czas na zgłoszenia minął, jednak spóźnialscy będą mogli zapisać się w dniu zawodów, jeśli pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 10:00)

Czeka nas już ostatnia w tegoroczne wakacje wycieczka po rzece Elbląg. Wspólnie z przewodnikiem PTTK zasiądziemy w kajakach, złapiemy za wiosła i zwiedzimy niedostępne na co dzień zakątki miasta, wsłuchując się w ciekawe historie na ich temat. Startujemy z przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej.

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta w siatkówkę plażową (niedziela, 10:00)

Czas na drugi wakacyjny turniej w plażowej piłce siatkowej, lecz tym razem zawodnicy spotkają się na nowym boisku przy przystani Grupy Wodnej i powalczą o puchar im. Prezydenta Miasta Elbląg. W zawodach weźmie udział komplet 16 zespołów, zatem zapowiada się bardzo ciekawe widowisko, na którym nie może Ciebie zabraknąć!

Tor Kalbar (codziennie, 09:00-21:00)

Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji elblążan. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (codziennie, 06:00-22:00)

Na popularnej „Dolince” można skorzystać z basenów, atrakcyjnej strefy dziecięcej, jacuzzi, trzech rodzajów sauny oraz ochłodzić się w „beczce” z zimną wodą. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku.

Spędź tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Do zobaczenia na naszych obiektach!