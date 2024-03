Sportowcy nagrodzeni i ze stypendiami

Przez cały rok zażarcie walczyli o medale na sportowych arenach. W różnych dyscyplinach, na zawodach krajowych i międzynarodowych. Dziś (21 marca) w Ratuszu Staromiejskim odebrali nagrody i stypendia prezydenta Elbląga.

W 2023 r. elbląscy kibice mieli powody do radości. Zawodniczki i zawodnicy elbląskich klubów udanie zaprezentowali się na arenie międzynarodowej, a i na mistrzostwach Polski zajmowali czołowe lokaty. Na łamach portElu staramy się regularnie informować o największych sukcesach naszych sportowców.

Dziś (21 marca) w Ratuszu Staromiejskim elbląscy sportowcy i trenerzy odebrali nagrody i stypendia od prezydenta. Jedną z laureatek jest Julia Gierszewska, wicemistrzyni Europy, wicemistrzyni świata federacji WIFSA oraz wicemistrzyni Polski w jeździe figurowej na rolkach. Elblążanka na co dzień trenuje w UKS Szóstka Elbląg po okiem trenerki Beaty Kukowskiej. Zimą trenuje łyżwiarstwo figurowe, a kiedy tafla lodowiska nie jest zamrożona, wkłada rolki.

- Dla mnie łatwiejsze jest łyżwiarstwo, ponieważ jest tam poślizg i dużo szybciej i łatwiej wykonywać poszczególne elementy. Rolkarstwo jest trudniejsze. Dla mnie zmiana łyżew na roli nie jest już problemem, ale dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z łyżwami i rolkami - tak. Inaczej układają się nogi, kiedy wykonujemy np. krawędzie lub inne elementy - wyjaśniała Julia Gierszewska. - Co do sukcesów - gdzieś z tyłu głowy miałam myśl, że mogę być na podium, ale nastawiałam się na to, że każdy z rywali może mnie czymś zaskoczyć.

Laureatem jest też rekordzista Polski w jednej z konkurencji pływackich - Marcel Jureko z Jedynki Elbląg.

- Jestem rekordzistą Polski na 100 metrów stylem klasycznym na krótkim basenie, wśród 15-latków. Czułem, że będzie szybko, ale i tak się zaskoczyłem. Byłem siódmy na Europejskim Festiwalu Olimpijskim Młodzieży w Słowenii. A byłem najmłodszy z mojego rocznika. Do tego dołożyłem trzy mistrzostwa Polski - mówi Marcel Jureko. - Cele na przyszły rok? Pojechać na Mistrzostwa Europy Juniorów i wykręcić tam jak najlepszy wynik. Chciałbym zrobić rekord Polski 16-latków. O medal będzie ciężko, bo będę się ścigał z 18-latkami, a w tym wieku to jest duża różnica.

Stypendium prezydenta otrzymał m. in. Witold Rogoz, ubiegłoroczny mistrz Polski w sambo oraz prezes SSW Fighter Elbląg.

- Mamy w klubie utalentowanych i nagradzanych zawodników. Nie tylko ja dziś zostanę wyróżniony z naszego klubu. Prowadzę również sekcję dziecięcą i młodzieżową, gdzie zawodnicy stawiają pierwsze kroki. Dla dzieciaków to jest jeszcze zabawa dla przyjemności i satysfakcji. Ale też zauważyłem, że czują się pewniej. W ubiegłym roku zdobyłem piąty w swojej karierze tytuł mistrza Polski w wadze powyżej 95 kg. W sumie to mój piąty tytuł, a trzeci zdobyty z rzędu - mówi Witold Rogoz. - Z Fightera stypendium dostanie też Julian Rynkowski, utalentowany zawodnik, uczestnik wielu zawodów międzynarodowych.

Laureaci nagród prezydenta Elbląga za wysokie wyniki sportowe w 2023 r. :

Zawodniczki/zawodnicy: Jędrzej Borowiecki, Krzysztof Reindl, Zuzanna Rumak, Kamila Stankiewicz (wszyscy Orzeł Elbląg, short-track), Lidia Czarnecka (Skoczek Elbląg, szachy), Anna Doroszkiewicz, Marcel Jureko (wszyscy Jedynka Elbląg, pływanie), Adrian Durma (Silvant Kajak Elbląg, kick-boxing), Julia Gierszewska (Szóstka Elbląg, jazda figurowa na rolkach), Szymon Kiełczewski, Patryk Stasiełowicz (wszyscy Korona Elbląg, kajakarstwo), Igor Komorowski, Przemysław Korsak, Julia Kot, Mikołaj Kot, Tomasz Pytlak, Przemysław Rojek ( wszyscy UKS Silvant Kajak Elbląg, kajakarstwo), Mirosław Kostka (Atak Elbląg, judo), Rafał Rocki (Atak Elbląg, paralekkoatletyka), Tomasz Talewicz (Meyer Elbląg, podnoszenie ciężarów)

Trenerzy: Marta Czapla, (Truso Elbląg, piłka ręczna), Adam Ludwiczak (Truso Elbląg, judo), Grzegorz Rajkowski (Meyer Elbląg, podnoszenie ciężarów), Krzysztof Wojtaszek, (Atak Elbląg, sport osób z niepełnosprawnościami), Tomasz Wysocki (Jedynka Elbląg, pływanie)

Wyróżnienia prezydenta Elbląga za wysokie wyniki sportowe w 2023 r.

Zawodniczki/zawodnicy: Nikodem Dyas (Truso Elbląg, piłka ręczna), Mukhtar Alwaqedi, Mikołaj Galiński, Aleksandra Kocięba (wszyscy Truso Elbląg, judo), Maciej Dryka (Tomita Elbląg, judo), Mikołaj Florkowski, Emilia Zawisza (Viking Elbląg, łyżwiarstwo szybkie), Igor Janik (Hetman Elbląg, szachy), Nikola Jankowska (Truso Elbląg, piłka ręczna), Marcin Liszcz, Adam Wiśniewski (wszyscy Atak Elbląg, judo), Natalia Lipińska (Szóstka Elbląg, wrotkarstwo), Mikołaj Podpora (Tygrys Elbląg, boks), Witold Rogoz, Julian Rynkowski, (wszyscy Fighter Elbląg, sambo bojowe), Aleksandra Różalska, Piotr Różalski (wszyscy ETT Elbląg, triathlon), Laura Stefańczyk, Krzysztof Szostak (wszyscy Jantar, taniec), Adam Witkowski (Silvant Kajak Elbląg, kajakarstwo),

Trenerzy: Ryszard Białkowski (Viking Elbląg, łyżwiarstwo szybkie), Ireneusz Borowiecki (Orzeł Elbląg, short-track), Patryk Bursztynowicz (Tygrys Elbląg, boks), Grzegorz Czapla (Truso Elbląg, piłka ręczna), Dawid Diffenbach, Tomasz Gadaj (Truso Elbląg, judo), Beata Kukowska (Szóstka Elbląg, łyżwiarstwo figurowe/jazda figurowa na rolkach), Aleksandra Pietrulewicz (Truso Elbląg, piłka siatkowa), Zbigniew Wołoszyn, UKS Tomita Elbląg, judo

Grawertony gratulacyjne od prezydenta Elbląga otrzymali:

Janusz Pająk, działacz sportowy – z okazji 50 lat pracy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w środowisku szkolnym

Jerzy Kuczyński, dziennikarz – za promocję elbląskiego sportu, w tym współorganizację plebiscytu na najpopularniejszych sportowców

UKS Olimpia Judo Elbląg – za upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację takich wydarzeń jak Judo Camp i Stop zwolnieniom z WF (w 2023 r. odbyła się dziesiąta edycja Judo Camp)