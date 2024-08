Sportowe atrakcje na kolejny tydzień wakacji

Kalbar na okrągło, turniej tenisa ziemnego i spacer z leśnikiem. To propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na nadchodzący tydzień w ramach wakacyjnych aktywności. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a na poszczególne obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ostatnie miejsca na „Kalbar na okrągło” (wtorek, 13.08)

Już prawie 200 osób zapisało się na nasze wtorkowe wydarzenie. Po torze Kalbar będą się ścigać dzieci i dorośli. W rywalizacji pójdą w ruch rowerki biegowe, hulajnogi i rolki. Biuro zawodów będzie otwarte od 16:00 do 17:00, w tych godzinach można odebrać swój numer startowy. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal, z którym dumnie wróci do domu. Chcesz dołączyć do wydarzenia? Zostały ostatnie miejsca.

Popołudniowy spacer z leśnikiem (wtorek, 13.08)

Nie ma nic przyjemniejszego niż aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. We wtorek, 13.08, na godz. 17:00 zachęcamy do przyjścia pod siedzibę Nadleśnictwa (ul. Marymoncka 5), aby z tego miejsca wyruszyć na dwugodzinny spacer w głąb Bażantarni. Spotkanie jest urozmaicane komentarzami i ciekawostkami leśnika. Tempo podczas spotkania jest spokojne, więc z pewnością każdy dotrzyma kroku.

Turniej tenisa na Kalbarze (środa, 14.08)

Wakacyjny turniej tenisa ziemnego rozegramy już w najbliższą środę, 14 sierpnia. Gramy systemem brazylijskim (do dwóch przegranych), a przed rozpoczęciem rozgrywek zawodnicy będą mieli ok. 5 minut na rozgrzewkę. Uczestnicy, którzy uzyskają w swoich kategoriach miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary, z podziałem na kategorie - KOBIETY OPEN I MĘŻCZYŹNI OPEN. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Potrzebna będzie zgoda rodzica, którą znaleźć można na naszej stronie. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed turniejem w biurze zawodów, które otworzymy dla Was o 16:30. Rywalizację rozpoczniemy o 17:00.

Strefa gier i zabaw na Lodowisku Helena

W tym tygodniu (wyjątkowo tylko od poniedziałku do środy) od 9:00 do 19:00, będzie dostępna strefa gier i zabaw na Lodowisku Helena. Dzieci mogą skorzystać ze stołów do cymbergaja i piłkarzyków, trampolin, stołów do tenisa stołowego. We wtorek (13.08) można rozegrać również turniej hokeja na rolkach dla zaawansowanych, który poprowadzi UKS Wikingowie. Czwartkowe zajęcia, ze względu na długi weekend, nie odbędą się.

Pełny harmonogram organizowanych imprez i wydarzeń w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” jest dostępny na stronie mosir.elblag.eu.