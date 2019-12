Sportowe emocje 2019, czyli przeżyjmy to jeszcze raz

Przez pierwsze pół roku kibice Olimpii Elbląg ściskali kciuki za utrzymanie swoich ulubieńców w II lidze. Tymczasem o niespodziankę postarali się rywale zza między i Concordia w świetnym stylu awansowała do III ligi oraz pierwszy raz w swojej historii zdobyła Wojewódzki Puchar Polski. Elblążanie odnosili też sukcesy w sportach indywidualnych. Prezentujemy 10, naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń w elbląskim sporcie w 2019 roku.

1) Dublet Concordii Elbląg

Rok 2019 Concordia Elbląg rozpoczynała jako murowany faworyt do awansu do III ligi. Sezon zakończyła tylko z jedną porażką (sposób na pomarańczowo – czarnych znalazł tylko Jeziorak Iława) i dwoma remisami (oba z GKS-em Wikielec). Podopieczni Łukasza Nadolnego z IV ligą pożegnali się z 83 punktami na koncie; bilans bramek: 104:19. Do tego piłkarze Concordii zdobyli pierwszy raz w historii klubu Wojewódzki Puchar Polski. Po drodze po trofeum odprawiając z kwitkiem trzecioligowców. Jesienią Concordia jest solidnym średniakiem w III lidze. Niedosyt można odczuwać jedynie po występie pomarańczowo – czarnych w Pucharze Polski. Fatalne losowanie skojarzyło Concordię z Rekordem Bielsko-Biała. Mecz na boisku rywala skończył się porażką podopiecznych Łukasza Nadolnego.

2) Międzynarodowe sukcesy Adriana Durmy

Trzecie miejsce na mistrzostwach świata w kickboxingu w wadze do 74 kg w formule light contact na odbywających się w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). Puchar Europy w w formułach light contact (Czechy) oraz kick light (2x w Czechach i na Słowacji). Do tego trzeba dodać brąz w Pucharze Europy na Słowacji w formule light contact i brąz w Pucharze Świata w formule light contact na Węgrzech. A to tylko sukcesy międzynarodowe kickboxera UKS Silvant Kajak Elbląg.

3) Utrzymanie Olimpii Elbląg w II lidze

Olimpia 2019 r. rozpoczynała na ostatnim miejscu w tabeli z 6 punktami starty do bezpiecznej pozycji. Żółto-biało-niebieska wiosna przebiegała pod znakiem nerwów, obgryzania paznokci i skomplikowanych obliczeń z rachunku prawdopodobieństwa. A o utrzymaniu zadecydowała bramka Oleksija Prytuliaka w doliczonym czasie gry w ostatnim meczu sezonu na wyjeździe z Elaną Toruń. Podopieczni Adama Noconia wygrali 2:1. Z kolei 2019 r. zakończyli na 5. miejscu w tabeli. Wiosna 2020 r. szykuje się wyjątkowa spokojna.

4) Fenomenalny sezon kajakarzy

W zasadzie cały ranking można by stworzyć tylko z udziałem elbląskich kajakarzy. Elblążanie zdobyli medale Polski i zaczęli starty na imprezach międzynarodowych. Elbląskie kajaki to już nie tylko Marta Witkowska, ale cała gromada utalentowanych zawodników na czele z Przemysławem Rojkiem.

5) Start Elbląg w lidze zawodowej

Najwyższy poziom rozgrywkowy w żeńskiej piłce ręcznej to od tego sezonu liga zawodowa. Organizacyjny sukces Startu Elbląg należy tym bardziej docenić, że w Superlidze w sezonie 2019/20 rywalizuje tylko 8 zespołów. Kilka drużyn, które znaliśmy z poprzednich sezonów kobiecego szczypiorniaka, nie zdecydowało się na przejście na zawodowstwo. Start zdołał skompletować odpowiednio wysoki budżet i włączył się do walki o medale. Czy elblążanki staną na podium – dowiemy się w przyszłym roku.

6) Tomasz Talewicz wicemistrzem Polski

To jedna z większych niespodzianek tego sezonu. Zawodnik LUKS Meyer Elbląg na mistrzostwach Polski do lat 15 dźwignął 202 kg w dwuboju i został wicemistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej. To kolejny zawodnik z elbląskiego klubu, który odnosi sukcesy w juniorach.

7) Rekordy żelaznego Roberta Karasia

Elblążanin w triathlonie wyznacza kolejne granice ludzkiej wytrzymałości. W tym roku pobił swój własny rekord świata na dystansie podwójnego Ironmana podczas zawodów w litewskim Poniewieżu. Nowy rekord wynosi: 18 godzin 44 minut 38 sekund. Elblążanin został też rekordzistą Polski na dystansie Ironmana, w maju uzyskał czas 8 godzin 13 minut i 42 sekundy.

8) Utrzymanie Olimpii w Centralnej Lidze Juniorów

Z trudem wywalczony awans i spadek po jednym sezonie. I znów walka w w województwie i barażach o kolejny awans, walka nie zawsze zakończona sukcesem. I jesienią tego roku się udało. Drużyna pod wodzą Rafała Starzewskiego i Bohdana Konarzewskiego utrzymała ligę centralną i na wiosnę znów będą rywalizować na najwyższym poziomie.

9) Judo Camp

To w zasadzie już marka sama w sobie. W styczniu do Elbląga przyjeżdżają najlepsi młodzi judocy z Polski i z zagranicy, którzy pod okiem doświadczonych trenerów podwyższają swoje umiejętności. W tym roku gościem specjalnym campu był Damiano Martinuzzi, trener reprezentacji Belgii.

10) Mariusz Czerkawski w Elblągu

Hokej w Elblągu to dla wielu terra incognita. Działacze klubu „Wikingowie” robią jednak co mogą, żeby elbląski hokej wypromować. Tym bardziej więc należy docenić fakt organizacji turnieju eliminacyjnego „Czerkawski Cup”. Sam turniej jest nieoficjalnymi mistrzostwami Polski w mini hokeju. I z tej okazji do Elbląga przyjechał Mariusz Czerkawski, pierwszy Polak w NHL. Wikingowie organizują też inne turnieje hokejowe, rywalizują w ligach juniorskich, a najstarsi z nich kontynuują karierę... poza Elblągiem.

Artykułem o sukcesach sportowych rozpoczynamy cykl podsumowujący 2019 rok. W niedzielę opiszemy rok w elbląskiej gospodarce, w poniedziałek - w polityce, a we wtorek w kulturze. Zachęcamy Czytelników portEl.pl do własnych podsumowań w komentarzach.