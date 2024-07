Sportowe wakacje z MOSiR-em w tym tygodniu

Jesteście ciekawi, jakie wydarzenia sportowo-rekreacyjne czekają na Was w nadchodzącym tygodniu? W takim razie przyjrzyjmy się bliżej propozycjom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 16 lipca, 17:00)

Bażantarnia skrywa kilka tajemnic, a w poznaniu ich pomoże nam elbląskie Nadleśnictwo. Zapraszamy na około dwugodzinny spacer w głąb miejskiego lasu, podczas którego odwiedzimy ciekawe miejsca oraz poznamy ciekawostki, dzięki wiedzy leśnika. Zbiórka o 17:00 przy siedzibie Nadleśnictwa (ul. Marymoncka 5).

Zawody na pumptracku (środa, 17 lipca, 17:00)

Na torze przy ul. Kłoczowskiego odbędą się zawody na hulajnogach oraz rowerach. Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy w jak najszybszym czasie, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki. Zapisy na miejscu w biurze zawodów.

Wycieczka kajakowa (czwartek, 18 lipca, 17:00)

Razem z przewodnikiem PTTK zasiądziemy w kajakach i wybierzemy się w krajoznawczą wycieczkę po rzece Elbląg, podczas której dowiemy się także kilku ciekawostek. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Informacja o rozpoczęciu zapisów na wycieczkę ukaże się we wtorek na facebookowej stronie MOSiR.

Turniej w siatkówkę plażową (sobota, 20 lipca, 10:00)

Na piaszczystym boisku Grupy Wodnej odbędzie się pierwszy w te wakacje turniej o Puchar Prezydenta Elbląga. Zapisy odbywają się poprzez formularz Google, a zakończenie ich nastąpi 18 lipca (czwartek) lub w momencie wyczerpania limitu (16 zespołów). Trzy najlepsze duety zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz medalami.

Festiwal Sportów Wodnych (sobota, 20 lipca, 12:00)

Impreza w ramach Dni Morza zagwarantuje nam dużo emocji na rzece Elbląg. Pojawią się tam m.in. pokazy flyboard, a także bezpłatne przejażdżki po rzece dmuchanymi zabawkami oraz łodziami motorowymi. Wydarzeniu towarzyszyć będą występy, koncerty i strefa foodtruck na Bulwarze Zygmunta oraz żeglarskie regaty w Marinie Suchacz.

Gra Miejska na Starówce (niedziela, 21 lipca, 12:00)

Spacerowanie po elbląskiej Starówce połączymy z zabawą na orientację oraz odgadywaniem zagadek. Po odbiór map zapraszamy do biura zawodów, zlokalizowanego tuż przy Bramie Targowej. Dla każdego uczestnika znajdzie się słodki upominek oraz pamiątkowy dyplom. Zapraszamy!

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon. śr.pt., 9:00-18:00; wt. czw., 9:00 – 19:00)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych (we wtorki) oraz naukę jazdy na rolkach (w czwartki). Spotkajmy się na rolkowisku!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie.