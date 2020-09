Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu zagrają piłkarki ręczne Startu. W naszym mieście odbędą się także mistrzostwa młodzików w kajakach, a także zawody kolarstwa górskiego. Wyjazd czeka pierwszą i drugą drużynę Olimpii, Concordię, siatkarki Truso oraz szczypiornistów KPR.

Olimpia w Rzeszowie

Żółto-biało-niebiescy po czterech kolejkach mają zerowy dorobek punktowy. Okazją do przełamania będzie wyjazd do Rzeszowa, gdzie elbląscy piłkarze zmierzą się z miejscową Stalą. Zadanie to nie będzie łatwe, bowiem piątkowy rywal Olimpii prezentuje się w tym sezonie nieźle. Drużyna z Rzeszowa strzeliła już sześć bramek - dokładnie tyle, ile stracili żółto-biało-niebiescy. Piłkarze Stali wywalczyli dziewięć punktów, dzięki czemu znajdują się na trzecim miejscu w tabeli, elblążanie natomiast zamykają ligową stawkę. Czy naszej drużynie uda się opuścić ostatnią lokatę, dowiemy się w piątkowe popołudnie. Początek meczu w Rzeszowie o godz. 16.

Zawody Garmin MTB

Z tej informacji na pewno ucieszą się miłośnicy kolarstwa górskiego. W sobotę w Elblągu odbędą się zawody Garmin MTB Series. Pierwsza impreza w ramach popularnego maratonu MTB odbyła się w Bażantarni w 2014 roku i w końcu wraca do naszego miasta. Zawodnicy będą mieli do wyboru trzy dystanse: fun (ok. 10 km), mini (ok. 21 km) oraz maxi (ok. 42 km). Będzie to najbardziej wymagająca technicznie trasa za wszystkich etapów cyklu, na której będzie czekać szczególnie dużo singli. Więcej informacji na temat imprezy tu.

Mistrzostwa młodzików w kajakach

W sobotę na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędą się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajakach. W zawodach wystartują zawodnicy z roczników 2006, 2007, 2008 z czterech województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wyścigi odbędą się na rzece Elbląg na dystansie 2000 m. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 13.00, natomiast dekorację na 17. Przed zawodami, o godz. 11.00, rozpocznie się pokaz ratownictwa wodnego organizowany przez Straż Pożarną z Elbląga, a o 12.00 zaplanowany jest start do wyścigu „pierwszego kroku” w kajakach dla chętnych rodziców z dziećmi.

Concordia ze Zniczem

Pomarańczowo-czarni w sobotę zagrają mecz 8. kolejki III-ligowych rozgrywek, w którym to zmierzą się na wyjeździe z drużyną Znicz Biała Piska. Zarówno Concordia jak i Znicz wygrały do tej pory jedynie dwa razy, z tym że elblążanie ponieśli aż pięć porażek, natomiast rywal przegrał trzykrotnie i dwa razy podzielił się punktami. Zespoły dzielą zatem jedynie dwa punkty i ciężko wskazać, który ma większe szanse na zwycięstwo. Gospodarze sobotniej rywalizacji w tym sezonie nie wygrali jeszcze na własnym boisku i na pewno będą chcieli wywalczyć u siebie pierwsze punkty. Liczymy jednak, że elbląska drużyna zdoła odeprzeć ataki rywala. Początek meczu o godz. 16.

Rezerwy Olimpii w Olsztynku

Wydaje się że żółto-biało-niebiescy nie powinni mieć problemów z wywalczeniem kompletu punktów w meczu 11. kolejki IV-ligowych rozgrywek. Elblążanie udadzą się do Olsztynka, gdzie zmierzą się z tamtejszą Olimpią, która zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Zespoły dzieli aż jedenaście oczek i faworytem pojedynku będzie zespół przyjezdny. Być może skład młodych piłkarzy uzupełnią zawodnicy z pierwszej drużyny, którzy swój mecz rozegrają dzień wcześniej. Sobotnie spotkanie w Olsztynku rozpocznie się o godz. 16.

KPR w Wejherowie

Piłkarze ręczni w miniony weekend rozpoczęli I-ligowe rozgrywki. Niestety start sezonu nie okazał się dla nich pomyślny, bo przed własnymi kibicami przegrali z Usarem Kwidzyn. Kolejnym przeciwnikiem elblążan będzie zespół Tytani Wejherowo, który także rozpoczął sezon od porażki. Dla obu ekip będzie to zatem okazja do przełamania i zgarnięcia pierwszych punktów. Mamy nadzieję, że w sobotni wieczór to podopieczni Grzegorza Czapli będą się cieszyli ze zwycięstwa. Początek pojedynku w Wejherowie o godz. 17.

Start z Zagłębiem

Przed szczypiornistkami EKS niełatwe zadanie. W sobotnie popołudnie elblążanki podejmą wicemistrzynie Polski, które rozpoczęły sezon od niespodziewanej porażki z Piotrcovią, po rzutach karnych. Potem podopieczne Bożeny Karkut pokonały kobierzyczanki i awansowały na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Start natomiast odniósł dwa zwycięstwa, dzięki czemu znajduje się oczko wyżej i ma nadzieję, że przynajmniej drugą lokatę utrzyma po sobotnim spotkaniu. Mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18. Zakup biletów możliwy jest jedynie przez stronę eksstart.abilet.pl. Do końca 2020 roku na mecze można wchodzić także po okazaniu karnetu z III i IV rundy sezonu 2019/2020.

Siatkarki rozpoczynają sezon

Energa MKS Truso Elbląg sezon 2020/2021 rozpocznie od wyjazdowego meczu z Sokołem Mogilno. Elbląska drużyna w dużej mierze składa się z bardzo młodych siatkarek, dla których gra w II lidze ma będzie doskonałą okazją do poprawiania swoich umiejętności. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego solidnie przepracowały okres przygotowawczy i do Mogilna udadzą się z zamiarem zagrania dobrego spotkania. Początek sobotniego meczu o godz. 17.