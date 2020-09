Zawody Garmin MTB Series 2020. Wielki powrót do Elbląga!

Fot. nadesłana

Mamy świetną wiadomość dla miłośników kolarstwa górskiego: zawody Garmin MTB Series wracają do Elbląga. Pierwsza impreza w ramach popularnego maratonu MTB odbyła się w Bażantarni w 2014 roku. Ponownie kolarze spotkają się w Elblągu w sobotę 26 września i będą mieli do wyboru trzy dystanse: FUN (ok. 10 km), MINI (ok. 25 km), MAXI (ok. 50 km). Zapisy trwają na oficjalnej stronie cyklu: www.mtbseries.pl.

Garmin MTB Series jest największym i najpopularniejszym cyklem maratonów kolarstwa górskiego rozgrywanym od 2014 roku na Pomorzu. Co roku w zawodach startują setki kolarzy. Siódma już edycja zmagań w ramach Garmin MTB Series rozpocznie się w najbliższą sobotę (19.09.) w Wejherowie. W związku z odwołaniem drugiego etapu cyklu, który miał się odbyć 26 września w Stężycy na Kaszubach, cykl po wielu latach nieobecności wraca na Wysoczyznę Elbląską! Zawody w Elblągu odbyły się raz, w 2014 roku i doskonale wiemy, że przypadły do gustu wielu zawodnikom ze względu na różnorodną i niezwykle wymagającą trasę poprowadzoną w Parku Leśnym Bażantarnia. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli znowu zawitać na Żuławach i ponownie zaproponować zawodnikom świetną trasę. Jesteśmy przekonani, że wielu kolarzy, którzy nie mieli okazji ścigać się w Elblągu, będzie chciało się na niej sprawdzić. Będzie to najbardziej wymagająca technicznie trasa za wszystkich etapów cyklu, na której będzie czekać szczególnie dużo singli. W związku z tym pętla na dystansie MINI będzie wynosiła ok. 21 km i MAXI ok. 42 km. - Tegoroczna odsłona cyklu Garmin MTB Series jest już naszym 7. spotkaniem z zawodnikami! Cieszymy się, tym bardziej, że sezon jest bardzo trudny zarówno dla zawodników, jak i nas, organizatorów. Zdajemy sobie sprawę z wielu trudności, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z faktu, że udało się doprowadzić do organizacji wyścigów. Imprez pod szyldem Garmin MTB Series nie mogło zabraknąć w kalendarzu - powiedział Filip Szołowski, organizator z Labosport Polska. W tym sezonie 6 etapów odbędzie się po sobie i będą rozgrywane w każdy weekend od 19 września aż do 25 października. Zawodnicy, którzy zdecydują się na start w dowolnym etapie będą mieli do wyboru jeden z trzech dystansów: FUN (ok. 10 km), MINI (ok. 25 km) i MAXI (ok. 50 km). Po zmaganiach w Wejherowie, zawodnicy będą mogli spróbować swoich sił w Elblągu (26 września). Następnie przyjdzie czas na zmagania w Rumi (04 października), która dotychczas była finałowym etapem. Kolejne zmagania odbędą się według schematu z wiosennej edycji: Gdańsk (11 października), Kolbudy (18 października), a wielki finał tegorocznych zmagań odbędzie się 25 października w Sopocie. Na dystansach MINI i MAXI prowadzona będzie ogólna klasyfikacja generalna OPEN w ramach startów indywidualnych oraz drużynowych. Wyłoni ona najlepszych zawodników Garmin MTB Series 2020. Dystans FUN został pierwotnie stworzony specjalnie po to, aby pomagać zwierzętom. Część kwoty wpisowego zostanie przekazana na podopiecznych schroniska OTOZ Animals „Ciapkowo” w Gdyni. Aby zapisać się na zawody, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie cyklu: www.mtbseries.pl

Joanna Kownacka, LABOSPORT Polska