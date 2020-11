Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend w Elblągu o ligowe punkt zawalczą szczypiornistki Startu, piłkarze nożni Olimpii oraz siatkarki Truso. Niestety wszystkie spotkania zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Wyjazdowe pojedynki czekają natomiast Concordię oraz rezerwy Olimpii.

Olimpia z Olimpią

W sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Agrykola zmierzą się ze sobą dwie Olimpie. Żółto-biało-niebiescy mieli mało czasu by przygotować się na to starcie, bowiem w środę rywalizowali w Siedlcach, gdzie niestety przegrali. Ważne jest jednak to, że elblążanie trzykrotnie trafili do siatki i mamy nadzieję, że pod wodzą nowego trenera zaczną to robić częściej. Piłkarze Olimpii Grudziądz również w tym sezonie nie radzą sobie zbyt dobrze, do tej pory wygrali jedynie trzy mecze i mają cztery punkty więcej od elblążan. Wszystkie zwycięstwa odnieśli na boiskach rywali, jednak liczymy na to, że w Elblągu nie uda im się zgarnąć kompletu punktów. Mecz rozpocznie się o godz. 13, transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie Tvcom.pl.

Rezerwy w Ornecie

W 17. kolejce IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii zagrają w Ornecie z Błękitnymi. Będzie to starcie zespołów sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli. Rezerwy Olimpii, po czternastu rozegranych meczach, mają na swoim koncie dwadzieścia jeden oczek. Błękitni rozegrali dwa spotkania więcej, za to zgromadzili dwa punkty mniej. Trudno wskazać faworyta sobotniej rywalizacji, liczymy jednak na to, że trzy punkty przyjadą do Elbląga. Początek meczu w Ornecie o godz. 13:30.

Truso z Rumią

Siatkarki II-ligowej Energi MKS Truso w sobotę zmierzą się z APS Rumia. Co prawda będzie to mecz 7. kolejki, jednak elblążanki w tym sezonie rozegrały dopiero cztery mecze, a dwa pozostałe zostały przełożone przez pandemie koronawirusa. Siatkarki z Rumi zagrały tyle samo spotkań i także nie odniosły w tym sezonie jeszcze zwycięstwa. Mają jednak na swoim koncie dwa punkty, przy zerowym dorobku drużyny Wojciecha Samulewskiego. Obie drużyny będą zatem walczyć o pierwsze zwycięstwo w sezonie 2020/2021. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Browarnej, początek o godz. 14. Transmisję będzie można śledzić najprawdopodobniej na Facebooku elbląskiego klubu.

Start z JKS

Dwa zwycięstwa, a potem aż cztery porażki zanotowały szczypiornistki Startu w tym sezonie. Elblążanki mają nadzieję, że w sobotę uda im się przerwać słabszą passę i powrócić na zwycięską ścieżkę. Okazja ku temu wydaje się być dobra, bowiem zmierzą się z zespołem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał. Problemy JKS Jarosław przełożyły się na grę zawodniczek, które mają na swoim koncie tylko jeden punkt. Start ma ich sześć więcej, jednak w ligowej tabeli znajduje się tuż nad sobotnim rywalem. Mamy nadzieję, że przełamanie elbląskiego zespołu nastąpi właśnie w meczu z JKS. Początek spotkanie o godz 16, transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Concordia w Wysokiem Mazowieckiem

Ruch Wysokie Mazowieckie to czternasty rywal elblążan w IV-ligowych rozgrywkach. Zarówno Concordia jak i Ruch nie radzą sobie dobrze w bieżącym sezonie i liczą na komplet punktów w sobotnim starciu. Zespoły dzielą jedynie cztery oczka, Ruch zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, pomarańczowo-czarni znajdują się dwie pozycje wyżej. Elblążanie mieli więcej szczęścia od przeciwnika, bo wygrali trzykrotnie, za to ponieśli więcej porażek. W spotkaniu tym nie sposób wskazać faworyta, obie drużyny będą walczyć o awans w ligowej tabeli. Początek meczu w Wysokiem Mazowieckiem o godz. 16.