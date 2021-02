Sportowy weekend z portEl.pl

Obie drużyny Olimpii zagrają kolejne mecze kontrolne w Elblągu. Z kolei piłkarze Concordii udadzą się do Torunia na sparing z Elaną. Ważny mecz ligowy w Jarosławiu czeka szczypiornistki Startu.

Start w Jarosławiu

Przed szczypiornistkami Startu niezwykle ważny mecz. W niedzielę elblążanki udadzą się do Jarosławia, gdzie zmierzą się z tamtejszym JKS Eurobud. Obie drużyny grają w tym sezonie słabo, JKS wygrał do tej pory trzy mecze, Start natomiast dwa. Zespoły dzielą zatem trzy punkty. W pierwszej rundzie w Elblągu podopieczne Reidara Moistada wygrały 26:21. Jeśli elblążankom uda się zrewanżować w Jarosławiu, to nie tylko zrównają się punktami z rywalkami, ale i najprawdopodobniej zwiększą dystans do chorzowskiego Ruchu. Obie drużyny borykają się ostatnimi czasy z problemami kadrowymi i grają w mocno okrojonych składach. Na szczęście trener Andrzej Niewrzawa w niedzielnym spotkaniu będzie już miał większy komfort, bo do gry wróci kilka zawodniczek. Mecz w Jarosławiu rozpocznie się o godz. 16.

Sparingi piłkarzy

Jako pierwsza w sobotę sparing rozegra drużyna Jacka Trzeciaka. Pierwsza drużyna Olimpii rozegrała do tej pory trzy mecze kontrolne, niestety w żadnym nie udało się strzelić bramki. Być może zmieni się to w spotkaniu z kolejnym III-ligowcem Huraganem Morąg. Początek spotkania na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 12. Cztery godziny później na boisko wybiegną ich młodsi koledzy, którzy z kolei rozegrali już cztery mecze kontrolne, z czego trzy wygrali, a jeden zakończył się porażką. Kolejnym rywalem elblążan będzie Barkas Tolkmicko.

Concordię czeka natomiast wyjazd do Torunia, gdzie zmierzy się z tamtejszą Elaną. Elblążanie do tej pory radzą sobie nieźle w meczach kontrolnych. Rozegrali trzy sparingi i wszystkie zakończyły się ich wygraną. W Toruniu pomarańczowo-czarni postarają się o kolejne zwycięstwo. Początek meczu z Elaną o godz. 13:30.