Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend elbląska Olimpia zagra przed własnymi kibicami z GKS Bełchatów. Wyjazdowe mecze czekają IV-ligowców oraz piłkarki ręczne Startu. W Bażantarni natomiast odbędą się I Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych. Z kolei Pasłęk zaprasza do siebie miłośników MTB.

Olimpia z GKS

Żółto-biało-niebiescy w sobotni wieczór postarają się odnieść trzecie zwycięstwo na własnym boisku. Ich rywalem będzie GKS Bełchatów, zespół który w bieżących rozgrywkach radzi sobie dość słabo. Bełchatowianie po siedmiu kolejkach mają na swoim koncie zaledwie sześć punktów, elblążanie natomiast dwa razy tyle i to oni będą faworytem w tym meczu. Rywale stracili aż trzynaście goli, przy zaledwie czterech Olimpii, zatem elblążanie będą mieli okazję poprawić swój dorobek strzelecki. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 19.

I Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych

Zawody odbędą się w Bażantarni w niedzielę (12 września). Na początek zaplanowano bieg towarzyszący na dystansie 5 km. Po chwili ruszy bieg dla dzieci i młodzieży od 2. do 16. roku życia. Trasy będą miały długość od 50 do 400 m, w zależności od kategorii wiekowej. Natomiast później na starcie ustawią się uczestnicy biegu głównego na dystansie 10 km (dwie pętle po 5 km). Zawody będą miały charakter charytatywny, bowiem w ich czasie trwać będzie zbiórka na rzecz sześcioletniej elblążanki Mai. Więcej informacji tu.

Start w Kobierzycach

Szczypiornistki EKS w minioną środę zainaugurowały sezon 2021/2022. Elblążanki stanęły na wysokości zadania, pokonały Młyny Stoisław Koszalin i zgarnęły trzy punkty. Czasu na przygotowanie do kolejnego meczu mają niewiele, bo już w sobotę muszą ruszyć do Kobierzyc, gdzie następnego dnia o godz. 10:30 zmierzą się z wicemistrzyniami Polski. Piłkarki KPR Gminy Kobierzyce też rozpoczęły sezon od wygranej w Piotrkowie Trybunalskim i u siebie także będą chciały wywalczyć komplet punktów. Liczymy na to, że młody zespół Marcina Pilcha zaskoczy rywalki i to on zwycięży. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Wyjazdy IV-ligowców

Zarówno rezerwy Olimpii jak i Concordia mecze 6. kolejki zagrają na boiskach rywali. Żółto-biało-niebiescy udadzą się do Ełku, gdzie zmierzą się z tamtejszym Mazurem, natomiast pomarańczowo-czarni zagrają z Błękitnymi Pasym. Obie elbląskie drużyny znajdują się wyżej w ligowej tabeli od swoich sobotnich rywalki, zatem mamy nadzieję, że obie wrócą z Elbląga z kompletem punktów. Olimpia rozpocznie mecz o godz. 16, Concordia natomiast pół godziny później.

MTB w Pasłęku

Team Mustang Pasłęk zaprasza na maraton MTB, który odbędzie się 11 września w Pasłęku. Kolarze będą rywalizować na trasach o długości 23 i 46 kilometrów. Start i metę zawodów zlokalizowano w Parku Ekologicznym w Pasłęku. Zawodom towarzyszyć będzie wyścig dla dzieci, który zaplanowano na godzinę 10. Godzinę później ruszą zawodnicy na dystansie mega, a o 11:05 mini. Na uczestników czeka pakiet startowy z niespodzianką oraz posiłek regeneracyjny po wyścigu. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w loterii z nagrodami.