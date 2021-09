Ostatni dzień zapisów na przełajowe mistrzostwa

Czwartek to ostatni dzień internetowych zapisów na I Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych. Na liście startowej jest już prawie 300 osób! Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

I Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych odbędą się w Bażantarni w niedzielę, 12 września. Na początek odbędzie się bieg towarzyszący na dystansie 5 km. Po chwili ruszy bieg dla dzieci i młodzieży od 2. do 16. roku życia. Trasy będą miały długość od 50 do 400 m, w zależności od kategorii wiekowej. Natomiast później na starcie ustawią się uczestnicy Biegu Głównego, tym razem na dystansie 10 km (dwie pętle po 5 km). Rywalizować będą na leśnych ścieżkach Bażantarni. A cel całego wydarzenia jest wzniosły, bowiem podczas zawodów trwać będzie zbiórka na rzecz sześcioletniej elblążanki Mai.

- Maja przyszła na świat w 2015 roku, 4 miesiące za wcześnie. Lekarze walczyli o jej życie. Udało się, jednak nie udało się uratować wzroku. Skutkiem wcześniactwa są też zaburzenia psychoruchowe. Od początku przyjścia na świat wymaga wielu konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji w tym bardzo drogich turnusów rehabilitacyjnych, szerokiej terapii logopedycznej. Rodzice oraz dziadkowie dowożą Maję do oddalonego o 60 km przedszkola dla dzieci niewidomych. Przed Mają oraz rodzicami jeszcze wiele lat rehabilitacji, starań by jak najbardziej usamodzielnić i przystosować do dalszego życia. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Z tego też powodu podjęliśmy decyzję o wsparcie ich w tej niełatwej drodze - informuje Dorota Brzozowska ze stowarzyszenia "Wystarczy jeden uśmiech", które organizuje tę charytatywną akcję.

Biuro zawodów dla wszystkich biegów będzie się znajdowało w okolicach startu i mety na dużej polanie. Podczas biegu głównego i biegu towarzyszącego na 5 km dostępne będą dwa punkty nawadniania. W obu biegach prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, obsługiwany przez profesjonalną firmę pomiarową, aczkolwiek klasyfikacja biegaczy będzie prowadzona tylko w Biegu głównym.

Wszyscy uczestnicy każdego z biegów otrzymają pamiątkowe medale. Pamiątkowe statuetki powędrują natomiast do trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacji generalnej Biegu Głównego oraz w jego poszczególnych kategoriach wiekowych.

Program zawodów:

08:00 - otwarcie biura zawodów

10:00 – start Biegu Charytatywnego

10:10 – start Biegu dla dzieci i młodzieży

10:30 – wydawanie posiłków dla uczestników Biegu Charytatywnego

11:00 – start do Biegu Głównego

12:00 – wydawanie posiłków dla uczestników Biegu Głównego

12:30 – dekoracja zwycięzców w kategorii Open i kategoriach wiekowych Biegu Głównego

13:00 – wręczanie nagród w konkursach

Zgłoszenia na wszystkie trzy biegi będą przyjmowane do czwartku (9 września) za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl, gdzie znajduje się regulamin imprezy. Obowiązuje limit zgłoszeń. Opłata startowa w Biegu Głównym wynosi 50 zł, Biegu towarzyszącym na 5 km 20 zł, Biegu dzieci i młodzieży 10 zł, ale istnieje możliwość wpłacenia większych kwot, które wesprą sześcioletnią Maję. Jeśli pozostaną wolne miejsca (limit uczestników wynosi 400 osób), organizatorzy przewidzieli także możliwość zapisywania się w biurze zawodów w dniu imprezy.

Organizatorem wydarzenia jest: Stowarzyszenie „Wystarczy jeden uśmiech” w Elblągu, a współorganizatorami są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Team Karaś Elbląg. Partner Biegu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym I Mistrzostw Elbląga w biegach przełajowych