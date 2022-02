Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend na boisku przy ul. Skrzydlatej mecze sparingowe rozegrają obie drużyny Olimpii oraz Concordia. Piłkarki ręczne elbląskiego Startu czeka wyjazd do Kobierzyc.

Olimpia ze Stolemem

W sobotę (5 lutego) drugoligowcy Olimpii Elbląg rozegrają kolejny mecz sparingowy będący „ukoronowaniem” tygodniowego cyklu. Na boisku przy ul. Skrzydlatej podopieczni Tomasza Grzegorczyka podejmą trzynasty zespół drugiej grupy III ligi - Stolem Gniewino. Początek meczu o godzinie 12.



Rezerwy z Agatem

Tuż po meczu „pierwszej” Olimpii Elbląg, na boisko przy ul. Skrzydlatej wybiegną rezerwy żółto-biało-niebieskich. Czwartoligowcy sprawdzą się na tle wicelidera drugiej grupy warmińsko - mazurskiej A klasy - Agatu Jegłownik. Dla podopiecznych Karola Przybyły będzie to trzecie spotkanie w trakcie zimowego okresu przygotowawczego. Przypomnijmy: dotychczas rezerwy rozgromiły Dąb Kadyny 19:0 i zremisowały 1:1 z Constractem Lubawa. Początek pojedynku o godzinie 14.



Concordia z Wierzycą

Po meczach obu Olimpii murawę boiska przy ul. Skrzydlatej opanują piłkarze Concordii Elbląg. Pomarańczowo - czarni swoją formę sprawdzą na tle ósmej drużyny pomorskiej IV ligi - Wierzycy Pelplin. Dotychczas podopieczni Krzysztofa Machińskiego wygrali 8:2 z Błękitnymi Stare Pole oraz przegrali 1:3 z występującą w Centralnej Lidze Juniorów drużyną Polonii Warszawa. Początek sobotniego spotkania o godzinie 16.

Start w Kobierzycach

W miniony weekend zespół Marcina Pilcha miał rywalizować o ligowe punkty z Młynami Stoisław Koszalin. Niestety, w związku z przypadkami COVID-19, wykrytymi u koszalinianek, spotkanie zostało odwołane. Przygotowując się do kolejnego pojedynku, elblążanki zagrały w minioną środę sparing z kościerzyniankami, który wysoko wygrały. W sobotę natomiast czeka je mecz z dużo bardziej wymagającym zespołem z Kobierzyc. Zawodniczki KPR wygrały do tej pory osiem meczów i zajmują trzecie miejsce w tabeli. W pierwszej i drugiej rundzie podopieczne Edyty Majdzińskiej ograły Start. Jakim rezultatem zakończy się trzeci pojedynek tych drużyn, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Kobierzycach o godz. 17.

Rezerwy Olimpii: ostatnia przeszkoda przed finałem Mistrzostw Polski.

W niedzielę w hali MOS przy ul. Kościuszki rezerwy Olimpii Elbląg rozegrają turniej futsalu. Będzie to trzeci etap eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski U - 19 w tej dyscyplinie sportu. Podopieczni Karola Przybyły zmierzą się z Beniaminkiem Starogard Gdański, Team Lębork i Bonito Helios Białystok. Awans do finałowego turnieju uzyskają dwie najlepsze drużyny. Turniej rozpocznie się o godzinie 11.