Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu zagrają szczypiornistki Startu oraz obie drużyny Olimpii. W Bażantarni natomiast odbędzie się wiosenny półmaraton.

Start z lubliniankami

Przed szczypiornistkami Startu mecz 21. serii PGNiG Superligi kobiet, w którym zmierzą się na własnym parkiecie z MKS FunFloor Perła Lublin. Zespół Moniki Marzec jest liderem rozgrywek i to on będzie zdecydowanym faworytem w tym pojedynku. Elblążanki chcą jednak postawić się rywalkom i zagrać dobre spotkanie. Początek piątkowego meczu w hali przy ul. Grunwaldzkiej o godz. 17.

Concordia zaczyna marsz ku III lidze

Concordia Elbląg ma swoje problemy organizacyjne, ale pod względem sportowym przy Krakusa nie mają na co narzekać. Pomarańczowo - czarni są liderem IV ligi i marsz po awans rozpoczną w Ornecie, gdzie zmierzą się z Błękitnymi. Gospodarz sobotniej rywalizacji bardzo potrzebuje punktów w walce o utrzymanie, jednak to Concordia ma większe szanse na zwycięstwo. Można się więc spodziewać ciekawego widowiska. Mecz w Ornecie rozpocznie się o godzinie 15.

Lider na A8

Olimpia Elbląg jest w małym kryzysie. W trzech meczach podopieczni Tomasza Grzegorczyka jeszcze nie wygrali. W czwartym spotkaniu żółto-biało-niebiescy na własnym boisku podejmą lidera II ligi Stal Rzeszów. Obecnie zespoły dzieli 21 oczek. O punkty będzie bardzo trudno, ale jesienią Olimpijczycy już nie raz udowodnili, że potrafią faworytom napsuć krwi. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Agrykola zabrzmi w sobotę o godz. 19.



Wiosenny półmaraton

W niedzielę w Bażantarni odbędzie się VI Wiosenny Półmaraton Elaktywnych. Na uczestników czeka dystans 7 i 21 km (trzy pętle po Bażantarni), rywalizacja sztafet oraz marsz nordic walking (7 km). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, numer i pakiet startowy, a na mecie będzie czekał regeneracyjny posiłek. Najlepsi biegacze i zawodnicy nordic walking otrzymają również pamiątkowe statuetki. Początek o godz. 11.

Rezerwy z Korszami

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg piłkarską wiosnę rozpoczną na boisku przy ul. Skrzydlatej. Do Elbląga przyjedzie zespół MKS Korsze - drużyna, która musi zdobywać punkty, żeby oddalić się od strefy spadkowej. Elblążanie mają zaledwie pięć oczek więcej od przeciwnika i będą chcieli powiększyć nad nim przewagę. Czy im się to uda - zobaczymy w niedzielę. Początek spotkania o godzinie 15.



Tenisiści stołowi na mistrzostwach województwa

W Działdowie odbędą się mistrzostwa województwa warmińsko - mazurskiego w tenisie stołowym. Zawody są jednocześnie eliminacjami do mistrzostw Polski. Przy stołach zobaczymy dwóch zawodników elbląskiego Mlexera: Tomasza Liburę, który będzie startował w kategorii seniorów oraz Wojciecha Chrząszcza, który powalczy wśród seniorów i młodzieżowców. Trzymamy kciuki za elbląskich zawodników.