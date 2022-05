Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend ważny mecz w Kielcach czeka piłkarki ręczne Startu. Żółto-biało-niebiescy udadzą się do Chojnic, a KPR do Kwidzyna. Przed własnymi kibicami zagrają piłkarze Concordii i rezerwy Olimpii oraz tenisiści stołowi Mlexera.

Truso na turnieju finałowym

Od środy koszykarki Truso Elbląg walczą w Gdańsku na turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 15. W piątek elblążanki zmierzą się z wicemistrzem Polski MUKS Poznań. Od wyniku tego spotkania o które miejsce w turnieju będzie grać Truso.



Na Krakusa mecz na szczycie

Siedem punktów dzieli lidera IV ligi Concordię Elbląg od wicelidera Huraganu Morąg. Dla gości sobotnie spotkanie będzie meczem o wszystko, ponieważ przegrana zmniejszy do minimum szanse na awans do III ligi. Pomarańczowo - czarni w rundzie wiosennej nie zaznali jeszcze smaku porażki i zanotowali tylko jeden remis. Są zatem na najlepszej drodze do awansu i w sobotę mogą praktycznie wyeliminować z gry najgroźniejszego rywala. Początek spotkania na boisku przy ul. Krakusa o godz. 16.

Rezerwy z Motorem

Runda wiosenna w wykonaniu rezerw Olimpii jest fatalna. Do końca sezonu pozostało jeszcze kilka kolejek, w których żółto-biało-niebiescy muszą zacząć punktować. Spadek Sokoła Ostróda i Pogoni Grodzisk Mazowiecki z II ligi przełożył się na większą liczbę drużyn spadających z III ligi. W tej chwili w czerwonej strefie na czwartym poziomie rozgrywek znajdują się trzy drużyny z województwa warmińsko - mazurskiego. To z kolei zwiększa liczbę drużyn w IV lidze zagrożonych walką o utrzymanie i/lub uniknięcie baraży. Olimpijczycy muszą zacząć punktować, aby zapewnić sobie pobyt w IV lidze w przyszłym sezonie. Początek spotkania na boisku przy ul. Skrzydlatej w sobotę o o godzinie 17.

Start w Kielcach

Szczypiornistkom elbląskiego Startu pozostały do rozegrania zaledwie dwa mecze w tym sezonie. Zespół Marcina Pilcha ma jeszcze szansę zakończyć rozgrywki na szóstym miejscu, jednak podstawowym warunkiem jest pokonanie sobotniego rywala. Korona Handball Kielce nie utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak nie ma nic do stracenia i będzie chciała wygrać ostatni mecz przed własnymi kibicami. Elblążanki w bieżącym sezonie dwukrotnie pokonały kielczanki i raz z nimi przegrały. Mamy nadzieję, że ostatnie starcie tych drużyn zakończy się zwycięstwem EKS. Początek sobotniego meczu w Kielcach o godz. 17.

KPR w Kwidzynie

Szczypiorniści KPR w sobotę rozegrają ostatni mecz w sezonie. Elblążan czeka bardzo trudne zadanie, bo podejmą trzecią I-ligowych rozgrywek, z którą jednak zremisowali w I rundzie. W serii rzutów karnych skuteczniejsi byli zawodnicy Usara Kwidzyn, którzy wywieźli z Elbląga dwa punkty. Mamy nadzieję, że podopieczni Damiana Malandy ponownie zaskoczą dużo bardziej doświadczonych graczy. Początek sobotniego meczu w Kwidzynie o godz. 18.



Mlexer wraca go gry

Po przerwie rozgrywki wznawia II liga tenisa stołowego. Elbląski Mlexer w Hali Sportowo - Widowiskowej podejmie Victorię Jedlińsk. Rywal w obecnych rozgrywkach nie zdobył jeszcze punktu i każdy wynik oprócz wysokiego zwycięstwa gospodarzy będzie niespodzianką. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 13.

Olimpia z Chojniczanką

Do końca sezonu w II lidze pozostały dwa mecze. W przypadku Olimpii Elbląg i Chojniczanki Chojnice najważniejsze rozstrzygnięcia już zapadły. Żółto-biało-niebiescy stracili szansę na grę w barażach, potrzebują punktu, aby zachować miejsce w pierwszej dziesiątce. Ma to znaczenie jeżeli chodzi o występy w Pucharze Polski w przyszłym sezonie, bowiem drużyny z miejsc 11 - 18 muszą grać w rundzie wstępnej. Chojniczanka zapewniła sobie bezpośredni awans do I ligi. Początek niedzielnego spotkania w Chojnicach o godz. 17:15. Mecz będzie transmitowany w TVP Sport.