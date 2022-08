Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend kibice piłki ręcznej w końcu będą mogli zobaczyć w jakiej formie są szczypiornistki Startu, bowiem rozegrają one kilka meczów kontrolnych, a także spotkają się z mieszkańcami podczas oficjalnej prezentacji zespołu. W naszym mieście o ligowe punkty zawalczy jedynie Concordia, a na rzece Elbląg odbędą się wyścigi smoczych łodzi.

Wyścig smoczych łodzi

Już po raz siódmy, podczas Elbląskiego Święta Chleba, odbędą się wyścigi smoczych łodzi. Główną areną zmagań będzie tradycyjnie rzeka Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Do zawodów zgłosiło się szesnaście ekip. Rywalizacja wioślarzy została zaplanowana na sobotę, pierwsze drużyny wystartują o godz. 10. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary prezydenta miasta oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy.

Turniej i prezentacja Startu

Piłkarki ręczne Startu od połowy lipca przygotowują się do sezonu 2022/2023. Podopieczne Romana Monta rozpoczęły okres gier kontrolnych, mają już za sobą kilka spotkań, a przed nimi kolejne, które zostaną rozegrane w ramach Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W międzyczasie (w sobotę 27 sierpnia) o godz. 15:30, podczas Święta Chleba, odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu.

Rezerwy Olimpii w Dobrym Mieście

Przed młodymi piłkarzami Olimpii mecz 4. kolejki IV-ligowych rozgrywek. Rezerwy przegrały dwa pierwsze spotkania, by w końcu, w ostatnim starciu z Mrągowią Mrągowo, odnieść upragnione pierwsze zwycięstwo. Warto dodać, że w środę (24 sierpnia) żółto-biało-niebieskim, udało się awansować do kolejnej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski, po tym jak pokonali występujący w A klasie Wel Lidzbark 3:1. W sobotę elblążanie postarają się odnieść kolejne zwycięstwo. Tego dnia zmierzą się na wyjeździe z sąsiadującym z nimi w ligowej tabeli DKS Dobre Miasto. Początek rywalizacji o godz. 13.

Olimpia we Wronkach

Trwa dobra passa żółto-biało-niebieskich. Elblążanie mają na swoim koncie trzy zwycięstwa, tyle samo remisów i zaledwie jedną porażkę, dzięki czemu zajmują trzecie miejsce w II-ligowej tabeli. Dużo gorzej wiedzie się najbliższemu rywalowi Olimpii Lechowi II. Poznańskie rezerwy wygrały do tej pory tylko jedno spotkanie, przegrały aż cztery razy i zanotowały dwa remisy, co dało im zaledwie pięć punktów. Zespoły znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli i wydaje się, że to nasza drużyna będzie faworytem w sobotnim meczu. Pojedynek zostanie rozegrane we Wronkach, początek o godz. 16.

Concordia z Pogonią

Przed elblążanami piąty mecz ligowy, który będzie zarazem czwartym przed własną publicznością. Niestety kibice pomarańczowo-czarnych nie mieli jeszcze szansy gratulować swoim piłkarzom zwycięstwa, bowiem tylko jedno spotkanie zakończyło się remisem, pozostałe natomiast stratą punktów. Gracze Concordii poprawili sobie nieco humory wygrywając w środę (24 sierpnia) w Wojewódzkim Pucharze Polski. Liczymy, że uda się przełamać niemoc w spotkaniu ligowym i w niedzielę podopieczni Krzysztofa Machińskiego pokonają Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy Krakusa, początek o godz. 12.