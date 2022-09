Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend po raz pierwszy w tym sezonie przed własną publicznością zagrają piłkarki ręczne Startu. W naszym mieście odbędą się zawody MTB oraz Otwarte Mistrzostwa Judo Osób Niepełnosprawnych, a o przełamanie zawalczy Concordia.

Mistrzostwa judo

W dniach 23-25 września Spółdzielnia Socjalna "Ruczaj" zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo, gdzie 70 zawodników z sześciu klubów pokaże jak łamie stereotypowe myślenie, pokonuje przeszkody i poważnie traktuje swój udział w sporcie. W piątek i sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej będą miały miejsce treningi obserwacyjne i walki kwalifikacyjne, natomiast ostatniego dnia w godz. 9:30-12:30 odbędą się walki finałowe. Wstęp wolny.

Kolarskie emocje w Bażantarni

W sobotę w Bażantarni odbędzie się kolejna edycja Garmin MTB Series. W programie imprezy, oprócz wyścigów na dystansach 22 km oraz 44 km, odbędzie się również rywalizacja Góralem na Chrobrego, a także Wyścigi Rowerowe dla najmłodszych. Więcej informacji w tym artykule.

Rezerwy ze Zniczem

W sobotnie popołudnie młodzi piłkarze Olimpii zagrają na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska. Zespoły dzielą zaledwie cztery punkty, jednak aż osiem pozycji w IV-ligowej tabeli. Elblążanie mają na swoim koncie siedem punktów, rywal jedenaście. Liczymy na to, że żółto-biało-niebiescy powalczą ze Zniczem i wrócą do Elbląga z kompletem punktów. Początek sobotniego meczu o godz. 14.

Concordia z Ursusem

W 9. kolejce III ligi Concordia podejmie zawodników Ursusa i będzie to kolejna okazja elblążan do odniesienia pierwszego zwycięstwa w sezonie. Wydaje się, że pomarańczowo-czarni mogą pokusić się w końcu o wygraną, bo rywal wygrał do tej pory zaledwie jeden mecz. Warszawiacy jeszcze pięciokrotnie podzielili się punktami z innymi drużynami i ponieśli dwie porażki. Concordia natomiast zremisowała tylko raz, a przegrała aż siedmiokrotnie. Czy w końcu elblążanie odniosą upragnione zwycięstwo, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz na stadionie przy Krakusa rozpocznie się o godz. 16.

Olimpia w Stężycy

W niedzielne popołudnie żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z Radunią. Dwunasty w tym sezonie rywal Olimpii gra w kratkę, a ostatnie cztery mecze zakończył z zerowym dorobkiem punktowym. Piłkarze Raduni wygrali do tej pory trzy mecze, dwa razy zremisowali i ponieśli sześć porażek, czego efektem jest jedenaście zgromadzonych punktów. Elblążanie mogą pochwalić się lepszym bilansem i i sześcioma oczkami więcej, zatem to nasza drużyna wydaje się być faworytem rywalizacji. Niedzielny mecz w Stężycy rozpocznie się o godz. 15.

Start z Piotrcovią

Piłkarki ręczne Startu w końcu zagrają mecz przed własną publicznością. Elblążanki rozegrały do tek pory dwa spotkania i oba wygrały. Trzecim rywalem EKS będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski, zatem rywal nieco bardziej wymagający od poprzednich. Czy podopieczne Romana Monta odniosą trzecie zwycięstwo w sezonie, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.