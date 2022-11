Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w naszym mieście o punkty powalczą piłkarze Concordii oraz zawodnicy Basketball Elbląg, którzy w tym sezonie rozpoczęli rywalizację w III lidze, a w niedzielę po raz pierwszy zagrają przed własną publicznością. Fani koszykówki będą mieli okazję zobaczyć na parkiecie Przemysława Zamojskiego.

Concordia z Błonianką Błonie u siebie

W sobotnie popołudnie pomarańczowo-czarni zagrają ostatni mecz ligowy w tym roku, a ich rywalem będzie Błonianka Błonie. Po szesnastu rozegranych meczach, elblążanie mają na swoim koncie zaledwie siedem punktów, Błonianka natomiast cztery więcej. Oba zespoły zanotowały do tej pory aż jedenaście porażek i oba bardzo by chciały poprawić swój dorobek w sobotnim starciu. Liczymy, że to jednak Concordia zapunktuje i zakończy rok w nieci lepszych nastrojach. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Krakusa o godz. 14.

Młodzi tenisiści w Olsztynie

W ten weekend grają tylko rezerwy Mlexera Elbląg. Młodzi tenisiści wybiorą się do Olsztyna, gdzie zagrają z drugą drużyną AZS UWM Olsztyn. Oba zespoły jeszcze w tym sezonie nie wygrały. Kto zapisze pierwsze punkty w tabeli, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu o godzinie 17.

Basketball z Przemysławem Zamojskim w składzie

Koszykarze Basketball Elbląg w niedzielę po raz pierwszy zagrają przed własną publicznością. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w meczu z AZS UWM Olsztyn na parkiecie pojawi się wychowanek Truso Elbląg Przemysław Zamojski. W dwóch pierwszych spotkaniach elblążanie odnieśli jedno zwycięstwo, podobnie olsztynianie. Obie drużyny chciałyby poprawić swój bilans w tabeli. Niedzielny mecz zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu, początek o godzinie 17.