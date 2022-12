Sportowy weekend z portEl.pl

Nadchodzący weekend kibice koszykówki po raz drugi w tym sezonie będą mogli dopingować elbląski Basketball, który w niedzielę podejmie mocną drużynę z Ełku. W naszym mieście odbędzie się także mikołajkowy turniej judo dla dzieci. Wyjazdowe starcie czeka natomiast zawodniczki EKS.

Mali judocy w Mikołajkowym turnieju

Ponad czterystu młodych judoków w wieku od 6 do 13 lat wystartuje w Mikołajkowym Turnieju dla Dzieci XII Tomita Cup, który odbędzie się w sobotę w Hali Sportowo - Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Wystąpią w nim młodzi zawodnicy, dla których będzie to jeden z pierwszych turniejów. Dla elbląskich sportowców będzie to też okazja do skonfrontowania swoich umiejętności na tle rywali z innych klubów. Początek zmagań o godzinie 9.30.

Start w Lublinie

W sobotni wieczór piłkarki ręczne Startu zmierzą się w Lublinie z miejscowym FunFloor MKS. W poprzedniej kolejce wielokrotne mistrzynie Polski niespodziewanie przegrały z beniaminkiem z Gniezna, a chwilę później z funkcji pierwszego trenera zrezygnowała Monika Marzec. Elblążanki chciałyby sprawić podobną niespodziankę jak gnieźnianki jednak na lubelskim parkiecie będzie to niezwykle trudne. Początek meczu o godz. 18.

Koszykarze o kolejne zwycięstwo

Ciekawy pojedynek koszykarski dobędzie się w niedzielę. W Szkole Podstawowej nr 11 elbląski Basketball podejmie niepokonane do tej pory w III lidze Wilki Ełk. Będzie to spotkanie na szczycie III ligi - stawką umocnienie się na pozycji lidera naszej grupy. Początek spotkania o godzinie 13.