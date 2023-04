Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty przed własną publicznością powalczą obie drużyny Olimpii. Wyjazdowe mecze czekają natomiast Concordię oraz Start.

Concordia w Tomaszowie Mazowieckim

Piłkarze Concordii w końcu zaczęli zdobywać punkty i od pięciu meczów nie ponieśli porażki. Co prawda podopieczni Adriana Żurańskiego nadal znajdują się w strefie spadkowej, jednak tracą już tylko trzy punkty do bezpiecznej strefy dającej utrzymanie w lidze. W sobotę pomarańczowo-czarnych czeka ciężkie zadanie, bowiem zmierzą się z Lechią Tomaszów Mazowiecki, która zajmuje piąte miejsce w III-ligowej tabeli. Elblążanie we wrześniu minionego roku przegrali z Lechią 2:3. Czy uda im się zrewanżować i sprawić niespodziankę, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Tomaszowie o godz. 15:30.

Start w Chorzowie

Do zakończenia sezonu 2023/2024 PGNiG Superligi kobiet zawodniczkom Startu pozostały do rozegrania trzy mecze, dwa wyjazdowe i jeden w Elblągu. Pierwszy z nich już w najbliższą sobotę, w Chorzowie. Gospodynie tego pojedynku nie mają już szans na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak przed własnymi kibicami będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony i elblążankom nie będzie łatwo zdobyć tam punkty. W bieżącym sezonie podopieczne Romana Monta już trzykrotnie pokonały Ruch i liczą, że wygrają po raz czwarty. Sobotni mecz w Chorzowie rozpocznie się o godz. 16.

Olimpia z Hutnikiem

W sobotnie popołudnie żółto-biało-niebiescy podejmą na stadionie przy Agrykola krakowski Hutnik. Tym samym w Elblągu zobaczymy wieloletniego kapitana Olimpii, który teraz gra dla krakowskiego zespołu. Obecnie zespoły dzieli jedenaście punktów i oba potrzebują zwycięstw. Elblążanie, po ostatniej porażce z Puławami, spadli poza strefę barażową. Krakowianie natomiast mają zaledwie trzy punkty nad strefą spadkową. W pierwszej rundzie podopieczni Przemysława Gomułki przegrali w Krakowie 1:2 i bardzo chcieliby się zrewanżować za tamtą porażkę. Początek sobotniego meczu o godz. 17.

Rezerwy z Polonią

W ramach 21. kolejki IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii podejmą Polonię Lidzbark Warmiński. Polonia, z dorobkiem 37 punktów, zajmuje drugie miejsce w tabeli, Olimpia natomiast ma pięć oczek mniej i znajduje się cztery pozycje niżej. Czy elblążanom uda się zmniejszyć dystans do najbliższego rywala, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Początek meczu na stadionie przy Skrzydlatej o godz. 15.