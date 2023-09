Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o punkty w Elblągu powalczą piłkarze Olimpii. W naszym mieście odbędzie się także Bieg Nocny pod Gwiazdami. Ważny wyjazdowy mecz czeka szczypiornistki Startu. Na boisku rywala zagrają także piłkarze Concordii oraz zawodnicy Silvanta.

Silvant inauguruje sezon

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg w sobotę rozegrają swój pierwszy mecz w II lidze. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca udadzą się do Gdańska, gdzie w hali przy ul. Kołobrzeskiej zmierzą się z Wybrzeżem II. Mamy nadzieję, że elblążanie udanie zainaugurują sezon i zainkasują pierwsze punkty. Początek potyczki o godz. 12.

Concordia ze Świtem

Przed pomarańczowo-czarnymi wyjazdowy mecz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Elblążanie bardzo potrzebują punktów, bo po ostatnim starciu trafili do strefy spadkowej i chcieliby się z niej wydostać. Piłkarze Concordii, po dziewięciu meczach, mają na swoim koncie osiem punktów, z kolei Świt zgromadził sześć oczek więcej. Mamy nadzieję, że w sobotę drużyna Łukasza Nadolnego zmniejszy dystans do rywala i do Elbląga wróci z trzema punktami. Początek rywalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim o godz. 16.

Olimpia ze Stalą

W 11. kolejce II-ligowych rozgrywek piłkarze Olimpii podejmą Stal Stalową Wolę. Wydaje się, że faworytem w tym starciu będzie ZKS, bowiem elbląska drużyna prezentuje się w bieżącym sezonie dużo lepiej od rywala. Zespoły dzieli aż dziesięć pozycji i sześć punktów w ligowej tabeli. Stal znajduje się w strefie spadkowej i do Elbląga przyjedzie zmotywowana chęcią wydostania się z niej. Czy drużynie Przemysława Gomułki uda się podtrzymać dobrą passę, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 17:30.

Start w Kaliszu

Piłkarki ręczne Startu mają za sobą trzy mecze i zero punktów na koncie. Podobny bilans mają zawodniczki AWS Energa Szczypiorno Kalisz. Drużyny zamykają ligową stawkę i obie bardzo chciałyby odnieść swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023/2024. Teoretycznie większą szansę na to ma drużyna Romana Monta, która jest bardziej doświadczona od beniaminka Orlen Superligi Kobiet. Kaliszanki zagrają jednak na własnym parkiecie i na pewno zrobią wszystko co w ich mocy by odnieść pierwsze zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trzymamy jednak kciuki by z wygranej cieszyły się elblążanki. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18.

Nocny bieg na Modrzewinie

W sobotę o godz. 20 wystartuje Pierwszy Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami. Początkowo organizatorzy przygotowali 200 miejsc, jednak chętnych było na tyle dużo, że zwiększyli pulę o kolejne 80 miejsc. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km, wystartują z ul. Czuchnowskiego, dalej podbiegną ulicami Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II i tą samą trasą wrócą do mety. Dla każdego przygotowane będą pamiątkowe medale, a najlepsi w danej kategorii otrzymają statuetki. Tu przeczytasz co musisz wiedzieć przed biegiem.

Rezerwy z Tęczą

W 9. kolejce IV-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Tęczę Biskupiec. Oba zespoły radzą sobie w bieżącym sezonie dobrze, dzielą je zaledwie trzy punkty i ciężko wskazać faworyta niedzielnej rywalizacji. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 15:30.