Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu kilkuset zawodników będzie rywalizować w Pucharze Elbląga oraz Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym. W naszym mieście odbędzie się także Mikołajkowy turniej pięściarski Tygrysa, a o siódme zwycięstwo w III-ligowych rozgrywkach powalczą koszykarze Basketball.

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym

Od piątku do niedzieli kryte lodowisko „Helena” opanują łyżwiarze figurowi. W piątek i sobotę solistki i soliści z całej Polski powalczą o Puchar Elbląga, a po nich do rywalizacji w sobotę i niedzielę przystąpią formacje, które powalczą o Mistrzostwo Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym. Drużyny rywalizować będą w kilku kategoriach wiekowych, a swój udział zapowiedziało kilkuset zawodników. Piątkowa rywalizacja w Pucharze Elbląga rozpocznie się o godz. 13, w sobotę natomiast o godz. 8:30. O 15 na tafli pojawią się pierwsze formacje. W niedzielę start drużyn zaplanowano na godz. 10, a uroczyste zakończenie będzie miało miejsce o godz. 15. Wstęp wolny.

Silvant w Gdańsku

Przed szczypiornistami Silvantu mecz 8. kolejki II-ligowych rozgrywek, w którym zmierzą się na wyjeździe z SPR Wybrzeże I Gdańsk. Elblążanie mają na swoim koncie komplet sześciu zwycięstw, rywal natomiast rozegrał tyle samo meczów, jednak poniósł jedną porażkę. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, zapowiada się zatem bardzo ciekawe spotkanie. Sobotni mecz w Gdańsku rozpocznie się o godz. 14.

Mikołajkowy Turniej Bokserski

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się Mikołajkowy Turniej Bokserski Tygrysa. Elbląski turniej organizowany jest co roku, jest on okazją do podsumowań i zobaczenia młodych zawodników w ringu. Oprócz młodych pięściarzy Tygrysa w ringu zaprezentują się zawodnicy z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Lidzbarka Warmińskiego, Iławy, Braniewa. W planach jest dziesięć walk. Początek zawodów o godzinie 16, wstęp wolny.

Basketball o siódme zwycięstwo

Koszykarze Basketball Elbląg w niedzielę podejmą SSP ORKA Iława. Przyjezdni w bieżącym sezonie wygrali trzy mecze, ponieśli cztery porażki i mają na swoim koncie dziesięć punktów. Dużo lepiej spisują się elblążanie, którzy zagrali sześć meczów, wszystkie zakończyły się ich zwycięstwem. Zapowiada się kolejna wygrana drużyny Arkadiusza Majewskiego. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 16:45, wstęp wolny.