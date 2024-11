Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend czeka nas wiele sportowych emocji. W Elblągu o ligowe punkty powalczą zawodnicy Basketball, szczypiorniści Silvantu oraz piłkarze nożni Olimpii. W naszym mieście rozegrane zostaną także IV-ligowe derby. W poniedziałek natomiast odbędzie się Bieg Niepodległości.

Biało-czerwony parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 184. edycja tego wydarzenia, a jej motywem przewodnim będzie Święto Niepodległości. Mile widziane akcenty w barwach narodowych, stroje, flagi. Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Olimpia z Pogonią

W 17. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy na stadionie przy Agrykola podejmą Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Elblążan czeka bardzo trudne zadanie, bowiem rywal spisuje się znakomicie i jako beniaminek nie zaznał jeszcze porażki. Pogoń zwyciężyła aż dwunastokrotnie i cztery razy zremisowała. Z kolei Olimpia znajduje się po drugiej stronie ligowej tabeli, z dorobkiem zaledwie dziesięciu punktów zajmuje 17. miejsce. Wygrana drużyny Karola Przybyły byłaby ogromną niespodzianką, jednak punkty są jej bardzo potrzebne by wydostać się ze strefy spadkowej. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 13:30.

Koszykarze z Tarnovią

Przed elblążanami mecz z zespołem Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Nasza drużyna rozegrała do tej pory osiem spotkań, z czego trzy wygrała, a pięć przegrała. Rywal z Tarnowa Podgórnego ma za sobą siedem pojedynków, w tym sześć zwycięstw i zaledwie jedną porażkę. Zespoły dzielą trzy punkty w II-ligowej tabeli i mamy nadzieję że podopieczni Arkadiusza Majewskiego po sobotnim meczu zniwelują dystans i awansują o kilka pozycji. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Silvant z Czerskiem

W 5. kolejce II-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu podejmą MKS Handball Czersk. Obie drużyny radzą sobie w bieżącym sezonie dobrze i nie zaznały jeszcze smaku porażki. MKS ma za sobą cztery spotkania, elblążanie natomiast trzy. Liczymy na to, że po niedzielnym spotkaniu podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca zrównają się z rywalem punktami i zasiądą na fotelu lidera. Początek rywalizacji w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16. Wstęp wolny.

IV-ligowe derby, CLJ i okręgówka

W niedzielę o godz. 13 na stadionie przy ul. Moniuszki rozpoczną się IV-ligowe derby, w których Olimpia II podejmie Concordię. Obie drużyny do tej pory rozegrały po trzynaście meczów i obie zwyciężyły pięciokrotnie. Pomarańczowo-czarni zgromadzili dwadzieścia punktów, żółto-biało-niebiescy natomiast szesnaście.

W sobotę piłkarze Olimpii III udadzą się do Kadyn, gdzie zmierzą się z miejscowym Dębem. Początek spotkania o godz. 13. Pół godziny później rozpocznie się mecz CLJ U17, w którym żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z SSM Wisłą Płock.

Bieg Niepodległości

Prawie 1600 uczestników zameldowało się na liście startowej jubileuszowej X edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości oraz Małego Biegu Niepodległości. Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia 10 km (trzy pętle po 3,333 km). Start biegu zaplanowano na godzinę 13:30 na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL i skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Później uczestnicy pobiegną ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Wodna (koniec 1 pętli). Dzieci natomiast rywalizować zaczną o godz. 11. Więcej informacji tu.

Short track na lodowisku

Od piątku do niedzieli na lodowisku Helena odbywać się będą zawody w short tracku. To trzecia edycja Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych. Zawodnicy rywalizować będą na dystansach od 111 metrów do 1500 metrów. Przewidziano także rywalizację w sztafetach. Początek zawodów w piątek o godz. 15, w sobotę o godz. 8.30, w niedzielę natomiast o godz. 8. Wstęp wolny.