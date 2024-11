Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend elbląskie drużyny rywalizować będą na terenie rywali. W Elblągu natomiast odbędzie się turniej darta, mistrzostwa w szachach szybkich oraz w łyżwiarstwie osób niepełnosprawnych.

186. edycja parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 186. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Mistrzostwa w Łyżwiarstwie

Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 22-24 listopada na lodowisku Helena. W imprezie rozegrany zostanie wyścig na łyżwach. Wezmą w nim udział osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie. W zawodach udział biorą zawodnicy posiadający polskie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim oraz osoby z zagranicy. W sobotę można kibicować w godz. 10:15-15:15, w niedzielę natomiast 13:15-15:15.

Trzy dni zmagań przy tarczy

Od piątku do niedzieli (22-24 listopada) w Hotelu Młyn rozgrywany będzie cykl turniejów pod patronem Polskiej Organizacji Darta, którego organizatorem jest Elbląska Kuźnia Darta. W zawodach może wziąć udział każdy chętny, będzie też okazja by zmierzyć się z czołowymi zawodnikami z Polski. Więcej informacji w tym artykule.

Mistrzostwa w szachach

UKS "Skoczek" Elbląg zaprasza na Drużynowe Mistrzostwa Juniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Szachach Szybkich, które odbędą się 23 listopada 2024r. o godz.10.00 w SP nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1. Celem zawodów jest wyłonienie drużynowego mistrza województwa warmińsko - mazurskiego wśród juniorów w szachach szybkich oraz popularyzacja gry w szachy. Zgłosiło się 15 drużyn min. z Olsztyna, Kętrzyna, Nowego Miasta Lubawskiego oraz reprezentacja UKS „Skoczek”.

Ostatni mecz Olimpii

Żółto-biało-niebiescy w sobotę rozegrają ostatni ligowy mecz w 2024 roku. Rywalem elblążan będzie GKS Jastrzębie. Obie drużyny znajdują się w strefie spadkowej i obie liczą na przełamanie. Olimpia ma na swoim koncie jedenaście punktów i zamyka ligową stawkę, rywal natomiast ma pięć punktów więcej i ma szanse wydostać się ze strefy spadkowej. Elblążanie będą mogli to uczynić dopiero w przyszłym roku. Początek sobotniego pojedynku na boisku rywala o godz. 12.

Koszykarze w Bydgoszczy

Zawodników Energi Basketbal czeka rywalizacja z Eneą Astoria Bydgoszcz. Zarówno elblążanie jak i bydgoszczanie rozegrali do tej pory dziewięć meczów, lepszym bilansem mogą pochwalić się koszykarze Astorii, którzy wygrali sześć meczów a przegrali trzy. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego zwyciężyli natomiast trzy razy i ponieśli sześć porażek. Drużyny dzielą trzy punkty, liczymy że po sobotnim meczu dystans ten zostanie zmniejszony. Początek meczu w Bydgoszczy o godz. 18.

Silvant w Kwidzynie

W niedzielę piłkarze ręczni Silvantu udadzą się do Kwidzyna, gdzie zmierzą się z tamtejszym SMS ZPRP I. Zespoły sąsiadują ze sobą w II-ligowej tabeli. Kwidzynianie rozegrali do tej pory sześć meczów, z czego wygrali pięć i mają na swoim koncie piętnaście punktów. Elblążanie natomiast mają za sobą pięć pojedynków i cztery zwycięstwa, co dało im trzynaście oczek. Zapowiada się zacięty pojedynek, liczymy na wygraną elblążan i awans w ligowej tabeli. Początek meczu w Kwidzynie o godz. 11.

Truso w Bydgoszczy

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso w niedzielę rozegrają mecz 6. kolejki II-ligowych rozgrywek. Tego dnia podopieczne Marty Czapli zmierzą się w Bydgoszczy miejscowym HT Fenix. Analizując tabelę faworytem w tym starciu jest elbląska drużyna, która do tej pory nie zaznała jeszcze smaku porażki. Elblążanki wygrały cztery mecze i są liderem rozgrywek. Bydgoszczanki natomiast z zerowym dorobkiem punktowym zamykają ligową stawkę. Początek meczu w Bydgoszczy o godz. 16.