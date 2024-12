Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend o ligowe punkty w naszym mieście powalczą piłkarze ręczni Silvantu oraz koszykarze Elbasket. W parku Modrzewie odbędzie się natomiast mikołajkowy parkrun.

Mikołajkowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 188. edycja tego wydarzenia, której motywem przewodnim będą Mikołajki. Zachęcamy zatem uczestników do zabrania ze sobą odpowiednich gadżetów. Udział w parkrun jest bezpłatny, początek o godz. 9.

Koszykarze ze szczecinianami

Przed zawodnikami Energi Basketball Elbląg mecz 13. kolejki II-ligowych rozgrywek, w którym zmierzą się przed własnymi kibicami z drużyną King II Szczecin. W poprzednim meczu elblążanie wrócili na zwycięską ścieżkę, pokonując wyżej notowany zespół SMS PZKosz Władysławowo 96:68. Najbliższy przeciwnik naszej drużyny spisuje się najgorzej z ligowej stawki, do tej pory nie wygrał żadnego meczu i ma na swoim koncie aż jedenaście porażek. Nic nie wskazuje na to, by w Elblągu miało nastąpić przełamanie szczecinian. Sobotni pojedynek Energii Basketball z King II zostanie zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.

Silvant z Czarnymi

W poprzednich dwóch meczach piłkarze ręczni Silvantu zainkasowali zaledwie jeden punkt i w kolejnym spotkaniu chcą się zrehabilitować, tym bardziej że zagrają przed własną publicznością. W niedzielę rywalem naszej drużyny będą Czarni Olecko, którym w bieżącym sezonie nie wiedzie się dobrze. Elblążanie z sześciu meczach wygrali cztery, rywal natomiast z siedmiu pojedynków wygrał zaledwie jeden.

Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca w obecnie zajmują 5. miejsce w II-ligowej tabeli i chcą wrócić w jej górne rejony. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16, wstęp wolny.