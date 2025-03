Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu zagrają obie drużyny Olimpii. W naszym miejsce odbędą się zawody Ninja, turniej bokserski, a o ćwierćfinał mistrzostw Polski powalczą młode koszykarki Truso.

Ninja Elbląg

W dniach 14-16 marca hala przy al. Grunwaldzkiej przepełni się sportowymi emocjami podczas jedynego w swoim rodzaju wydarzenia - Ninja Elbląg. W piątek do rywalizacji na specjalistycznym torze staną uczniowie elbląskich szkół. W sobotę natomiast sportowcy zawalczą o tytuł Mistrza Polski Ninja Elbląg. Ostatniego dnia każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Więcej informacji o wydarzeniu w tym artykule.

Weekend z dartem

Elbląska Kuźnia Darta zaprasza miłośników gry w darta na weekend darterski do hotelu Młyn. Wydarzenie rozpocznie się w piątek rozgrzewkowym turniejem deblowym, który wystartuje o godzinie 18:00. Sobota i niedziela to dni pełne sportowych emocji - wówczas rozegrane zostaną Puchary Polski, a każdy z nich będzie jednocześnie walką o Puchar Starosty Powiatu Elbląskiego.

Start w Lublinie

W piątek zawodniczki Startu rozpoczną rywalizację w grupie mistrzowskiej Orlen Superligi Kobiet. Pierwszym rywalem elblążanek będzie MKS FunFloor Lublin, z którym nasza drużyna w tym sezonie nie wygrała. Pierwszy mecz z w Lublinie zakończył się zwycięstwem gospodyń 38:19, w Elblągu natomiast Start przegrał 26:28. Jaki rezultatem zakończy się trzecia potyczka pomiędzy tymi drużynami, dowiemy się w piątkowy wieczór. Początek meczu w Lublinie o godz. 18.

Piłkarki ręczne w 1/8 mistrzostw Polski

Od piątku do niedzieli w Warszawie rozgrywany będzie turniej 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych, w którym wezmą udział piłkarki ręczne Truso. Elblążanki będą tam rywalizować z Koroną Handball Kielce, SPR Gdynia oraz UKPR Agrykola Warszawa. Pierwszy mecz w piątek o godz. 16, następnego dnia pojedynek rozpocznie się o 12, natomiast w niedzielę elblążanki zaczną rywalizację o godz. 10. Do kolejnego etapu awansują dwie najlepsze drużyny.

Koszykarki zawalczą o ćwierćfinał

Koszykarki Energi MKS Truso zostały mistrzyniami województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii dziewcząt do lat 15. W najbliższy weekend w Elblągu będą walczyć o awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski. Oprócz elblążanek w turnieju, który odbędzie się w SP nr 11, wezmą w nim udział drużyny z Olsztyna, Kartuz i Gdańska. Dwa najlepsze zespoły awansują do ćwierćfinałów mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Więcej informacji tu.

204. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 204. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Koszykarze w Szczecinie

Zawodnicy Energi Basketball w minioną środę w końcu przerwali serię pięciu porażek z rzędu i pokonali TKM Włocławek. Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny będzie King II Szczecin. Faworytem w tym starciu jest elbląski zespół. Rezerwy King nie zaznały w tym sezonie smaku zwycięstwa i mają na swoim koncie aż 26 porażek. Mecz rozegramy zostanie w Szczecinie w sobotę, początek o godz. 13.

Olimpia z Wisłą

W 22. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Wisłę Puławy. Jeszcze kilka dni temu mówiło się o wycofaniu Wisły z rozgrywek, jednak udało się spłacić zaległości i mogą dalej rywalizować w II lidze. Olimpia jest w ciężkiej sytuacji, jednak nadal ma szanse na utrzymanie. Pierwszym warunkiem jest jednak zwycięstwo nad Puławami. Podopieczni Karola Szwedy zagrają przed własnymi kibicami, co być może pomoże im w odniesieniu upragnionego zwycięstwa. Mecz rozegrany zostanie w sobotę na stadionie przy Agrykola, początek o godz. 14:30.

Silvant w Czersku

W 14. kolejce II-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu zagrają na wyjeździe z MKS Handball Czersk. Zespoły dzielą cztery punkty, nasza drużyna ma ich 34, rywal 30. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali MKS 29:23 i mamy nadzieję, że mecz rewanżowy również zakończy się na ich korzyść. Początek sobotniego meczu w Czersku o godz. 17.

Pięściarze o tytuł mistrza okręgu

Najlepszych pięściarzy z województwa warmińsko-mazurskiego będzie można zobaczyć w dniach 15-16 marca w elbląskiej hali Atletikon. Blisko stu zawodników będzie walczyć o tytuły mistrza okręgu. Początek turnieju w sobotę o godzinie 13, w niedzielę o godzinie 11. Więcej o naszych pięściarzach można przeczytać tu.

Gra IV liga

W sobotę Concordia Elbląg zagra na wyjeździe z Mazurem Ełk. Początek spotkania o godz. 14. O tej samej godzinie, jednak w niedzielę, rezerwy Olimpii podejmą na stadionie przy ul. Skrzydlatej Olimpię Olsztynek. Wstęp dla kibiców jest wolny.