Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą zawodnicy Energi Basketball, a także siatkarze Barkomu. Wyjazdowy mecz czeka natomiast szczypiornistów Silvantu.

243. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 243. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Koszykarze z Sokołem

W 14. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball podejmą Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, mają identyczny bilans zwycięstw oraz porażek i obie mają po dwadzieścia punktów. Dla naszej drużyny będzie to ostatni w tym roku mecz przed własną publicznością. Zachęcamy do przybycia w sobotę do hali przy ul. Kościuszki i dopingowania elblążan. Początek pojedynku o godz. 17, wstęp wolny.

Barkom z Jastrzębskim

Również w sobotę swój mecz rozegrają siatkarze Barkomu. Tego dnia lwowianie podejmą w hali przy al. Grunwaldzkiej Jastrzębski Węgiel, w szeregach którego można będzie zobaczyć m.in. reprezentanta Polski, Łukasza Kaczmarka czy mistrza olimpijskiego Bena Toniutiego. Ukraińska ekipa liczy na zmniejszenie dystansu punktowego do sobotniego rywala. Jastrzębski ma na swoim koncie piętnaście punktów, Barkom natomiast dziesięć. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i oba chcą awansować do najlepszej ósemki. Mecz rozpocznie się o godz. 17:30, bilety można nabyć na platformie abilet.pl oraz bezpośrednio przed meczem w kasie.

Swój mecz rozegra też III-ligowy IKS Atak. W piątek elblążanie udadzą się do Górowa Iławeckiego, gdzie zmierzą się z GKS Cresovia. Początek meczu o godz. 19. Z kolei siatkarki Energi MKS Truso w sobotę o godz. 15 rozegrają wyjazdowy pojedynek z Volley MGR Glow Mrągowo.

Silvant w Żukowie

Przed naszymi szczypiornistami ostatni mecz w tym roku, który jednocześnie rozpocznie drugą rundę I-ligowych rozgrywek. Elblążan czeka bardzo trudne starcie, bowiem zmierzą się na wyjeździe z niepokonanym dotąd zespołem KPR Fit Dieta Żukowo. Na rozpoczęcie rozgrywek Silvant przegrał przed własnymi kibicami z KPR 33:39 i bardzo chciałby się zrewanżować. Liczymy na dobrą grę naszej drużyny i sprawienie niespodzianki. Sobotni mecz w Żukowie rozpocznie się o godz. 17.