Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend elbląskie zespoły zagają na wyjazdach, Olimpia uda się do Troszyna, Elbasket do Świecia, a Silvant do Grudziądza.

Halloweenowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 291. edycja tego wydarzenia. Organizatorzy zachęcają by zabrać ze sobą straszne przebrania lub halloweenowe dodatki. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia w Troszynie

W 15. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z KS CK Troszyn. W ostatnich czterech meczach Olimpia nie przegrała i w kolejnych również ma szansę wywalczyć punkty. Najbliższy rywal naszej drużyny nie radzi sobie w tym sezonie zbyt dobrze, ma na swoim koncie zaledwie jedenaście punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Elblążanie mają siedem oczek więcej i plasują się na 10. pozycji. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek w Troszynie dowiemy się w sobotnie popołudnie, początek rywalizacji o godz. 13.

Koszykarze w Świeciu

W sobotę zawodnicy Energi Basketball Elbląg zagrają na wyjeździe ze Świeckim Klubem Koszykówki. W poprzedniej serii gier Elblążanie w końcu się przełamali i odnieśli pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością. Teraz chcą pójść za ciosem i wygrać kolejny mecz. Zadanie to jednak nie będzie łatwe, bo Świecki Klub Koszykówki rozgrywa niezły sezon, wygrał cztery mecze, a przegrał trzy i i zajmuje 7. miejsce. Elbasket z kolei zaledwie dwa razy cieszył się ze zwycięstwa. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 13.

Silvant z liderem

Przed szczypiornistami Silvantu starcie z liderem I ligi. W sobotę Elblążanie udadzą się do Grudziądza, gdzie zmierzą się z niepokonaną dotąd drużyną MKS ALBA SPHINX. Gospodarz spotkania ma za sobą sześć meczów, w których wywalczył osiemnaście punktów, nasz zespół rozegrał siedem spotkań i zgromadziła dziewięć oczek. Liczymy na dobrą postawę naszych zawodników a i być może sprawienie niespodzianki. Początek meczu w Grudziądzu o godz. 15.