Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend o ligowe punkty w Elblągu powalczą piłkarze ręczni Silvantu. Ostatni w tym roku mecz na własnym boisku rozegra Concordia. Na lodowisku "Helena" odbędą się zawody w short tracku.

Zawody w short tracku

W dniach 13–15 listopada na lodowisku "Helena" rozegrane zostaną trzecie w tym sezonie Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku. Po startach w Sanoku i Giżycku zawodnicy ponownie staną do walki o jak najlepsze wyniki i kolejne miejsca w klasyfikacji. Na lodowisku zobaczymy reprezentantów klubów z całej Polski, rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych. Więcej informacji a temat wydarzenia tu.

293. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 293. edycja tego wydarzenia, tym razem poświęcona Świętu Niepodległości, mile widziane biało-czerwone barwy. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Concordia z Polonią

W sobotę pomarańczowo-czarni rozegrają ostatni ligowy mecz w tym roku. Rywalem Elblążan będzie Polonia Pasłęk. Zdecydowanym faworytem w tym meczu jest Concordia, która jest wiceliderem IV ligi. Polonia z kolei, z zaledwie jednym punktem na koncie, zamyka ligową stawkę. Mecz zostanie rozegrany na boisku przy ul. Krakusa, początek o godz. 13. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Olimpia w Nowym Dworze Mazowieckim

Przed żółto-biało-niebieskimi aż trzy mecze na boiskach rywali. Pierwszy z nich Elblążanie rozegrają w Nowym Dworze Mazowieckim z tamtejszym Świtem. Gospodarz sobotniego starcia znajduje się w lepszej sytuacji niż Olimpia i po szesnastu rozegranych meczach ma na swoim koncie 29 punktów. Nasza drużyna z kolei, po tym jak w poprzedniej kolejce pokonała Ząbkovie, ma w sumie 21 oczek i awansowała na jedenastą lokatę. Liczymy że Olimpia ponownie pokona wyżej notowany zespół. Mecz w Nowym Dworze Mazowieckim rozpocznie się o godz. 13.

Silvant z Jeziorakiem

W 9. serii I-ligowych rozgrywek Silvant Handball podejmie Aqua-Instal Jeziorak Iława. Elblążanie do tej pory wygrali trzy mecze, a przegrali pięć, Iławianie natomiast odnieśli sześć zwycięstw i dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Nasza drużyna przegrała trzy ostatnie mecze i mamy nadzieję, że w sobotę uda im się przerwać słabszą passę. Początek meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18, wstęp wolny.

Atak w Białymstoku

W sobotę siatkarze II-ligowego Ataku zagrają na wyjeździe z REA CIRRO BAS Białystok. Faworytem w tym starciu wydaje się być gospodarz meczu, który zajmuje 3. miejsce w tabeli. Białostocczanie mają na swoim koncie szesnaście punktów, Elblążanie natomiast dwanaście mniej. Liczymy na dobry występ siatkarzy IKS a i być może na sprawienie niespodzianki. Początek meczu w Białymstoku o godz. 18.

Elbasket w Toruniu

W niedzielę zawodnicy Energi Basketball Elbląg udadzą się do Torunia na mecz z AZS UMKS Transbruk. Faworytem w tym meczu jest drużyna AZS, która w tym sezonie radzi sobie dużo lepiej od naszego zespołu. Torunianie wygrali sześć meczów, a przegrali cztery, Elblążanie natomiast odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli aż siedem porażek. Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, dowiemy się w niedzielne popołudnie, początek rywalizacji o godz. 13.