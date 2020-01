Sportowy weekend z portElem

W przedłużony styczniowy weekend swoje możliwości sprawdzą trzy elbląskie drużyny. Przed własną publicznością zagrają szczypiornistki Startu oraz piłkarki Hanzy. Wyjazdowe spotkanie czeka natomiast siatkarki Truso. W Elblągu odbędzie się także kolejny turniej judo.

Judocy potrenują z mistrzem

Od piątku do niedzieli w Elblągu odbędzie się IX Judo Camp. Młodzi judocy trenować będą pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego w judo Waldemara Legienia. Sportowcy będą mieli okazję do treningów i walk sparingowych z zawodnikami z innych klubów. Do Elbląga przyjedzie około tysiąca judoków z Polski, Czech, Litwy i Rosji. Elbląskie kluby sportowe wystawiły około stuosobową reprezentację. Zawodnicy zaczną treningi w piątek od godz. 8:30, a zakończą o 19, podobnie w sobotę. Impreza zakończy się w niedzielę o godz. 14. Więcej informacji tu.

Hanza organizuje turniej

W najbliższą niedzielę piłkarki Hanzy Elbląg rozegrają w Hali MOS przy ul. Kościuszki turniej futsalowy. Rywalkami elblążanek będą zespoły z województwa pomorskiego, warmińsko- mazurskiego i kujawsko-pomorskiego: Unifreeze Górzno (zespół, który jeszcze dwa lata temu grał w ekstraklasie piłki nożnej kobiet), tczewska Pogoń, GKS Żukowo, Jeziorak Iława, Stomilanki Olsztyn oraz Polonia Markusy. Gospodynie wystawią dwie drużyny. Turniej rozpocznie się o godzinie 10, zakończy przed 16. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, dwie najlepsze drużyny zmierzą się w półfinałach i finale. Wstęp wolny.

Start wraca do gry

Po ponad siedmiu tygodniach przerwy od ligowych rozgrywek, szczypiornistki Startu wznawiają rozgrywki. Pierwszym rywalem elblążanek w 2020 roku będzie beniaminek PGNiG Superligi kobiet JKS Eurobud Jarosław. Zarówno Start jak i JKS mają po szesnaście punktów na swoich kontach, jednak to rywalki są wyżej w ligowej tabeli. W pierwszej rundzie po regulaminowym czasie gry padł remis, jednak w rzutach karnych skuteczniejsze były jarosławianki. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy nie chcą powtórki scenariusza z października i liczą że komplet punktów zostanie w Elblągu. Początek niedzielnego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 19.

Truso zagra w Poznaniu

Siatkarki II-ligowej Energi MKS Truso w nadchodzący weekend pauzują, jednak już w poniedziałek (6 stycznia) awansem rozegrają mecz 16. kolejki. Tego dnia podopieczne Andrzeja Jewniewicza i Wojciecha Samulewskiego udadzą się do Poznania, gdzie zmierzą się z miejscową SKF Politechniką. W październiku zespoły rywalizowały ze sobą w Elblągu, wtedy gospodynie urwały rywalkom jednego seta. W rewanżu chciałyby wywalczyć chociażby punkt, a czy tak się stanie, dowiemy się w poniedziałek. Początek meczu w Poznaniu o godz. 15.