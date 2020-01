Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend o kolejne punkty przed własną publicznością powalczą siatkarki Truso oraz szczypiornistki Startu. Kibice piłki nożnej będą mogli natomiast zobaczyć, jak prezentują się piłkarze Olimpii w trakcie okresu przygotowawczego.

Synchroniczna jazda łyżwiarzy

W piątek (17 stycznia) od godz. 9 do 18:45 na krytym lodowisku Helena trenować będą łyżwiarze synchroniczni z różnych stron świata przed zbliżającymi się międzynarodowymi zawodami, które odbędą się w Gdańsku. Na elbląskim lodowisku będzie można zobaczyć łyżwiarzy z Finlandii, Niemiec, Australii, Francji oraz Szwajcarii. Dla miłośników łyżwiarstwa będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć taneczne układy jazdy synchronicznej. Wstęp bezpłatny.

Drugi sparing Olimpii

Żółto-biało-niebiescy wznowili treningi 7 stycznia. Zespół Adama Noconia na własnych obiektach

skupia się na budowaniu siły i wytrzymałości. Okres przygotowawczy to także gry kontrolne, a tych Olimpia ma w sumie rozegrać osiem. Pierwszy sparing odbył się w minioną środę w Cetniewie, gdzie nasza drużyna zmierzyła się z Stomilem Olsztyn. I-ligowiec był skuteczniejszy i wygrał 2:1. Kolejny mecz kontrolny Olimpia zagra w sobotę (18 stycznia) ze swoją imienniczką z Grudziądza. Obie drużyny zajmują obecnie piąte miejsce w ligowych tabelach, z tym że rywal gra na zapleczu ekstraklasy. Elblążan czeka pożyteczny sprawdzian, a jakim rezultatem on się zakończy, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 12.

Siatkarki chcą rewanżu

Energa MKS Truso Elbląg w sobotę rozegra pierwszy mecz w tym roku przed własną publicznością. Dziesięć dni temu elblążanki zmierzyły się w Poznaniu z tamtejszą Politechniką, gdzie niestety przegrały wszystkie sety. Na zupełnie inny scenariusz liczą w kolejnym pojedynku, w którym spróbują pokonać Sokół Mogilno. Wydaje się, że zadanie jest możliwe do zrealizowania, bowiem w pierwszej rundzie Truso było bliskie wygrania w Mogilnie, a ostatecznie przywiozłyo ze sobą jeden punkt. Faworytem starcia będą jednak zawodniczki Sokoła, które mają na swoim koncie aż piętnaście oczek więcej od naszej drużyny. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Browarnej, początek o godz 15. Wstęp wolny.

Start z wicemistrzyniami

Przed szczypiornistkami Startu bardzo trudny mecz, w sobotę elblążanki podejmą wicemistrzynie Polski. W tym roku nasza drużyna nie wywalczyła jeszcze punktów w meczach ligowych, a morale mogła nieco podbudować podczas potyczki, w której pokonała I-ligowy SMS ZPRP II Płock. Dzięki ten wygranej Start awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. W sobotę będzie dużo ciężej, tym bardziej, że nasza drużyna podejdzie do meczu w bardzo okrojonym składzie. Obecnie Zagłębie ma aż dziesięć punktów więcej od EKS. Lubiniankom depczą po piętach kobierzyczanki, natomiast naszej drużynie Koszalin i by zachować piątą lokatę w ligowej tabeli, podopieczne Andrzeja Niewrzawy muszą pokonać rywalki. Mecz z Miedziowymi zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej w sobotę o godz. 18.