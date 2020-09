Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend czeka nas wiele sportowych emocji. W Elblągu o punkty powalczy pierwsza i druga drużyną Olimpii, a także Concordia. Sezon przed własną publicznością zainaugurują szczypiorniści KPR, a miłośnicy dwóch kółek będą mogli wziąć udział w rowerowym przejeździe przez miasto z okazji Narodowego Dnia Sportu.

Olimpia z Chojniczanką

Żółto-biało-niebiescy rozegrali do tej pory trzy spotkania i niestety wszystkie zakończyły się ich porażką. Zupełnie odmiennie sezon rozpoczął kolejny rywal elblążan, który każdy mecz zakończył z kompletem punktów. Chojniczanka Chojnice to zespół, który od tego sezonu prowadzi były trener Olimpii Adam Nocoń, zatem przyjazd do Elbląga będzie dla tego szkoleniowca sentymentalny. Zespoły znajdują się na przeciwnych biegunach tabeli, jednak oba bardzo by chciały wygrać sobotnie starcie. Czy miejscowi gracze będą w stanie przeciwstawić się liderowi II-ligowej tabeli przekonamy się w sobotni wieczór. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Agrykola zabrzmi o godz. 17.

Concordia z wiceliderem

Pomarańczowo-czarni słabo rozpoczęli III-ligowe rozgrywki, bo od czterech porażek. Przełamanie nastąpiło dopiero w piątej kolejce, jednak i w kolejnym spotkaniu elblążanie poszli za ciosem i zgarnęli komplet punktów. W sobotnie popołudnie czeka ich siódma rywalizacja, tym razem z drużyną z Aleksandrowa Łódzkiego. Piłkarze Sokoła nie zaznali jeszcze w tym sezonie goryczy porażki, wygrali czterokrotnie i dwa razy podzielili się punktami. Dobrą passę będą chcieli podtrzymać w Elblągu, jednak i miejscowi zawodnicy mają podobny cel. Która drużyna go zrealizuje, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na stadionie przy Krakusa o godz. 14:30. Wstęp wolny.

Szczypiorniści inaugurują sezon

I-ligowi zawodnicy Klubu Piłki Ręcznej Elbląg w sobotę rozpoczną rozgrywki. Zespół Grzegorza Czapli ma za sobą krótki okres przygotowawczy, jednak chciałby jak najlepiej rozpocząć sezon. Pierwszym przeciwnikiem zespołu będzie Usar Kwidzyn, z którym to szczypiorniści mieli już okazję się zmierzyć w okresie przygotowawczym. Wtedy elblążanie wygrali różnicą kilku bramek i liczą, że podobny wynik osiągną w meczu o punkty. KPR w tym sezonie swoje mecze będzie rozgrywał w hali przy ul. Kościuszki, gdzie serdecznie zaprasza kibiców szczypiorniaka. Wstęp na sobotni mecz jest bezpłatny, początek spotkania o godz. 16.

Start w Chorzowie

Podopieczne Andrzeja Niewrzawy pomyślnie zainaugurowały sezon 2020/2021. Elblążanki, po dość ciężkim spotkaniu, pokonały Młyny Stoisław Koszalin i zainkasowały pierwsze punkty. Po kolejne zwycięstwo elblążanki udadzą się do Chorzowa, gdzie czeka je starcie z miejscowym Ruchem. Gospodynie sobotniej rywalizacji swój pierwszy mecz przegrały różnicą aż czternastu bramek i zapewne przed własną publicznością pokażą się z dużo lepszej strony. Czy naszym zawodniczkom uda się wygrać pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Chorzowie o godz. 17.

Rezerwy Olimpii z Mamrami

Przed młodymi piłkarzami Olimpii dziesiąty mecz w IV-ligowych rozgrywkach. Elblążanie do tej pory wygrali cztery spotkania, dwa zremisowali i trzy razy zeszli z boiska pokonani. W sumie zgromadzili czternaście punktów - o dwa mniej od ich niedzielnego rywala. Drużyna Mamry Giżycko zajmuje wysoką czwartą pozycję, jednak po sobotnim starciu może ją stracić na rzecz elblążan. Warto dodać, że aż pięć zespołów ma taki sam dorobek punktowy jak żółto-biało-niebiescy. Być może nasza drużyna przystąpi do meczu wzmocniony piłkarzami z pierwszej drużyny, którzy swoje ligowe spotkanie rozegrają dzień wcześniej. Początek niedzielnego pojedynku na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 14, wstęp wolny.

Rowerem na festyn

Przejazd rowerowy ulicami miasta i festyn sportowy na Torze Kalbar to główne atrakcje Narodowego Dnia Sportu. Impreza połączy się z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jak zapowiadają organizatorzy w sobotę na uczestników czeka moc nowości i konkursów. Imprezę rozpocznie przejazd rowerowy o długości 8,5 km, start zaplanowano na godz.10 z Placu Jagiellończyka. Od godz. 11 do 17 będzie można wziąć udział w festynie na Kalbarze. Więcej informacji na ten temat tu.