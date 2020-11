Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend większość elbląskich zespołów zagra na boiskach rywali. W naszym mieście o punkty powalczą jedynie młodzi piłkarze Olimpii. Z kolei szczypiornistki Startu miały zagrać w Koszalinie, jednak mecz został przełożony z powodu zakażeń koronawirusem w elbląskim zespole.

Concordia w Białymstoku

W niezłych nastrojach udadzą się do Białegostoku pomarańczowo-czarni, bowiem 11 listopada pokonali na własnych boisku RKS Radomsko. Podobnie swój ostatni mecz wygrały rezerwy Jagiellonii i oba zespoły liczą na kolejne zwycięstwo. Wydaje się, że większą szansę na to będą mieli gospodarze sobotniego meczu. Concordia w piętnastu starciach wywalczyła piętnaście punktów, Jagiellonia natomiast rozegrała dwa spotkania mniej a zgromadziła dwadzieścia jeden oczek. Mecz w Białymstoku rozpocznie się o godz. 15.

Truso w Bydgoszczy

Bardzo trudne zadanie czeka siatkarki Energi MKS Truso Elbląg. W 8. kolejce II-ligowych rozgrywek zespół Wojciecha Samulewskiego zagra w Bydgoszczy z rezerwami Pałacu. Bydgoszczanki spisują się w tegorocznych rozgrywkach bardzo dobrze i po pięciu przegranych meczach zajmują trzecie miejsce w tabeli. Elblążanki wywalczyły od rywalek dziewięć punktów mniej, a rozegrały jedno spotkanie więcej. W poprzedniej kolejce zawodniczki Truso odniosły pierwsze w tym sezonie zwycięstwo i bardzo by chciały wywalczyć trzy punkty w Bydgoszczy. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 16.

KPR w Żukowie

Szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej Elbląg w sobotę udadzą się do Żukowa, gdzie zmierzą się z tamtejsza drużyną SPR GKS Autoinwest. Zespół Grzegorza Czapli jest na fali, wygrał ostatnie cztery mecze i bardzo chciałby kontynuować zwycięską passę. Z kolei piłkarze z Żukowa radzą sobie w tym sezonie nieźle, do tej pory wygrali trzy mecze i zajmują piąte miejsce w I-ligowej tabeli. Zapowiada się zatem ciekawy pojedynek, a elblążanie mają szanse by objąć fotel lidera. Sobotni mecz w Żukowie rozpocznie się o godz. 16.

Olimpia ze Zniczem

Przed żółto-biało-niebieskimi szósty wyjazdowy mecz w tym sezonie. Tym razem przeciwnikiem elblążan będzie Znicz Pruszków. Oba zespoły radzą sobie w II-ligowych rozgrywkach nienajlepiej. Piłkarze z Pruszkowa trzykrotnie cieszyli się ze zwycięstwa, tyle samo razy podzielili się punktami i pięciokrotnie zeszli z boiska pokonani. Nie lepiej prezentowali się elblążanie, którzy aż siedem razy musieli uznać wyższość rywali, trzykrotnie zremisowali i jedynie dwa razy wygrali. Do niedzielnego pojedynku podejdą jednak w niezłych nastrojach, bo w ostatnich dwóch meczach strzelili aż sześć goli. Liczymy na to, że w pojedynku w Pruszkowie znów będą skuteczni i przywiozą do Elbląga trzy punkty. Początek niedzielnego meczu o godz. 12.

Rezerwy Olimpii z Zatoką

Młodzi piłkarze Olimpii nie są ostatnio w najlepszej formie. Elblążanie przegrali dwa mecze, następnie zremisowali z rezerwami Stomilu, dwie kolejki zmuszeni byli pauzować przez zarażanie koronawirusem i w minionej serii gier znów przegrali. Wydawało się, że żółto-biało-niebiescy odbudują się w meczu pucharowym, lecz niespodziewanie przegrali z rywalem grającym w A klasie. W niedziele podopieczni Karola Przybyły zagrają z wymagającym rywalem, który trzyma się blisko czołówki. Zatoka Braniewo ma na swoim koncie trzydzieści punktów, Olimpia II dziewięć oczek mniej. Mamy nadzieje, naszej drużynie uda się zmniejszyć dystans do niedzielnego rywala. Mecz rozegrany zostanie na boisku przy ul. Skrzydlatej bez udziału publiczności, początek o godz. 16:30.