Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend przed elbląskimi kibicami o ligowe punkty powalczą szczypiorniści KPR, tenisiści stołowi Mlexera oraz rezerwy Olimpii. W naszym mieście odbędą się także Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku.

Short track na lodowisku

W piątek (12 listopada) na lodowisku Helena rozpoczną się Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku. Wystartuje na nich ponad 160 zawodników z Elbląga, Olsztyna, Giżycka, Białegostoku, Opola, Sanoka, Torunia, Domaniewic, Dusznik, Gdańska oraz Lubina rozpoczynając od kategorii Junior F do seniora. W piątek początek startów o godzinie 16, w sobotę i niedzielę zawody rozpoczną się o godzinie 9. Wstęp wolny.

Olimpia z rezerwami Śląska

W sobotę o godz. 13 na stadionie piłkarskim Oporowska rozpocznie się pojedynek Śląska II Wrocław z Olimpią Elbląg. Oba zespoły rozegrały do tej pory szesnaście meczów, żółto-biało-niebiescy zainkasowali 26 punktów, wrocławianie natomiast sześć mniej. Elblążanie wygrali do tej pory siedem meczów, pięć zremisowali i ponieśli cztery porażki. Rywal zwyciężył pięciokrotnie, tyle samo razy podzielił się punktami i sześciokrotnie schodził z boiska pokonany. Piłkarze Olimpii chcą utrzymać się w czubie II-ligowej tabeli i mają nadzieję wrócić do Elbląga z kompletem punktów.

KPR z Gryfinem

Po sześciu rozegranych meczach szczypiorniści KPR mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i siedem punktów. Jedno oczko mniej ma najbliższy rywal elbląskiego zespołu PGE KPR Gryfino. Przeciwnik przyjedzie do Elbląga bardzo podbudowany, bo w minionej kolejce niespodziewanie pokonał doświadczoną ekipę z Koszalina. Wydaje się, że w sobotę zmierzą się zespoły o podobnym potencjale, jednak liczymy że to podopieczni Damiana Malandy wygrają i zgarną komplet punktów. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Return Mlexera

Po dwóch meczach, w których tenisistom stołowym Mlexera Elbląg udało się wywalczyć tylko jeden punkt, elblążanie chcą wrócić na zwycięską ścieżkę. W niedzielę drugoligowcy zmierzą się w Elblągu z Returnem Piaseczno. Goście dotychczas rozegrali dwa mecze, w których wywalczyli tylko punkt. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 13 w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu. Rezerwy Mlexera w piątek (12 listopada) także w elbląskiej hali rozegrają mecz z MLKS Ostródzianka III Ostróda. Początek spotkania o godzinie 18.30. Wstęp na oba mecze wolny. Wejście na salę od strony osiedla za Politechniką.

Mecze IV-ligowców

W niedzielę w samo południe w Startym Polu rozpocznie się mecz Concordii z Polonią Iłowo, w którym elblążanie wystąpią w roli gospodarza. Zdecydowanym faworytem tego starcia są pomarańczowo-czarni, którzy mają od rywala trzynaście punktów więcej. Tego samego dnia o godz. 13 na stadionie przy ul. Skrzydlatej na boisko wybiegną rezerwy Olimpii oraz Błękitni Pasym. Żółto-biało-niebiescy mają duże szanse na odniesienie szóstego zwycięstwa w sezonie, bowiem rywal jest raczej dostarczycielem punktów w tegorocznych rozgrywkach. Z kolei braniewianie udadzą się do Korsz, gdzie spróbują pokonać tamtejszy MKS. To spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godz. 13.