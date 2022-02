Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu swoje mecze ligowe rozegrają piłkarki ręczne Startu oraz szczypiorniści KPR. W naszym mieście kolejny mecz kontrolny zagrają rezerwy żółto-biało-niebieskich. Z kolei pierwsza drużyna Olimpii w Siedlcach rozpocznie rundę wiosenną.

Start po raz trzeci z Jarosławiem

Szczypiornistki Startu, po pokonaniu Piotrcovii Piotrków Trybunalski, bardzo by chciały zdobyć kolejne trzy punkty. Elblążanki czeka jednak trudne zadanie, bo ich przeciwnikiem będzie JKS Eurobud Jarosław. Zespół Reidara Moistada ma piętnaście punktów więcej od EKS i to on będzie faworytem piątkowej potyczki. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Grunwaldzkiej, początek o godz. 17:30.

Concordia z rezerwami Lechii

Pomarańczowo - czarni w sobotę przed południem zmierzą się z rezerwami Lechii Gdańsk. Druga drużyna biało-zielonych rundę jesienną zakończyła na 9. miejscu w pomorskiej IV lidze. Mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w Sopocie na stadionie Ogniwa, początek o godzinie 11.

Pora na drugoligową wiosnę

Piłkarze Olimpii Elbląg w Siedlcach rozpoczynają rundę wiosenną II ligi. Pierwszym rywalem ekipy Tomasza Grzegorczyka będzie Pogoń - zespół, z którym żółto-biało-niebiescy mają swoje

porachunki. W tym sezonie na boisku wygrali dwa razy żółto-biało-niebiescy, ale mecz Pucharu Polski został zweryfikowany jako zwycięstwo Pogoni z powodu wystąpienia w zespole Olimpii nieuprawnionego zawodnika. Początek meczu w Siedlcach w sobotę o godzinie 14. Transmisja na sportize.pl.

Rezerwy z Polonią

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg kontynuują przygotowania do rundy wiosennej. W sobotę o godz. 14 na stadionie przy ul. Skrzydlatej rozegrają kolejny mecz towarzyski z Polonią Pasłęk. Rywal rundę jesienną zakończył na trzecim miejscu w grupie drugiej warmińsko - mazurskiej klasy okręgowej.

KPR z Gwardią

Przed szczypiornistami KPR trzeci mecz rundy rewanżowej. Tym razem podopieczni Damiana Malandy zmierzą się na własnym parkiecie z KSPR Kospel Gwardia Koszalin. W pierwszej rundzie koszalinianie rozbili elblążan na własnym parkiecie 32:20. Sobotni rywal KPR spisuje się w bieżącym sezonie bardzo dobrze i z 27 punktami na koncie zajmuje najniższy stopień podium. Elblążanie mają szesnaście oczek mniej i plasują się na miejscu dziewiątym. Czy zawodnikom KPR uda się nieco zmniejszyć dystans do rywala, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17.